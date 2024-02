Bloqueo de la vía Panamericana: 'Alimentos se están pudriendo en los camiones'

A partir de este 19 de febrero, vehículos de carga, particulares y de pasajeros se encuentran represados por manifestaciones en la vía Panamericana. Se encuentran a la altura del peaje de Villa Rica en Cauca.



Por ello, transportadores piden se abra la carretera al menos por una hora.

“En este punto no hay restaurantes, baños, ni nada... Y en los buses hay adultos mayores y niños”, dijo un conductor que se encuentra sin poder avanzar hacia su destino.



Bloqueo en la vía Panamericana. Foto: Juan Pablo Rueda / EL TIEMPO

“La comida que van en los camiones se está pudriendo por las altas temperaturas y los animales se quedaron sin agua y sin comida, al igual que los conductores”, expresó otro transportador.



La situación también generó altercados entre manifestantes y conductores.



Este bloqueo por parte de las comunidades afro, ya supera las 30 horas y hasta ahora no hay negociación entre manifestantes y el Gobierno Nacional



Quienes bloquean son integrantes de la Asociación de Consejos Comunitarios del Norte del Cauca (Aconc), quienes piden la presencia del ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, para tratar temas sobre restitución de tierras y otras solicitudes.

Ante el bloqueo, este transportador armó su hamaca. Foto: Juan Pablo Rueda / EL TIEMPO

Ante esto, el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, emitió un comunicado a través de su cuenta de X.



"Frente a la demostración de las comunidades negras en la vía panamericana a la altura de Villa Rica-Cauca, les he anunciado que haré presencia en ese espacio y solo solicito que se levante el bloqueo para permitir que la gente del Valle, Cauca y Nariño no sean afectadas", escribió Velasco.



"No tengo ningún inconveniente en asistir a dialogar con los consejos comunitarios del norte del Cauca y esa solicitud que les hago, es la misma que se hace a cualquier otra comunidad para superar estos conflictos, este gobierno no es enemigo del diálogo", agregó.



MICHEL ROMOLEROUX

ESPECIAL PARA EL TIEMPO

POPAYÁN