Conductor prendió fuego a su motocicleta para que no lo multaran

El hecho se registró en el sector del parque de Las Hormigas, en Bucaramanga. Un conductor de una motocicleta, quien fue sorprendido por un puesto de control de la Dirección de Tránsito de la capital santandereana, prefirió prenderle fuego a su vehículo para evitar que fuera inmovilizado.

El conductor no presentó los documentos requeridos por los agentes, le prendió fuego al vehículo y emprendió la huida.



“Se le pide los documentos al ciudadano y no los presentó, se revisó en el sistema y no tenía ni Soat ni revisión técnico mecánica vigente y en el momento cuando los agentes le comunican al conductor que deben hacer el comparendo, el ciudadano decide prenderle fuego al vehículo”, indicó Juan Pablo Ruíz, director de Tránsito y Transporte de Bucaramanga. (Le recomendamos: Taxistas se preparan para un nuevo paro en Bucaramanga)

El conductor de esta motocicleta le prendió fuego para evitar que fuera inmovilizada. Ahora deberá pagar tres comparendos, la grúa y los patios. pic.twitter.com/nMqWEZJBlq — Alejandra Rodriguez (@MariasRodriguez) March 10, 2020

Una vez sucedió el hecho, el cuerpo de bomberos acudió al lugar, apagaron el fuego y el vehículo fue llevado a los patios de la Dirección de Tránsito.



“El vehículo quedó calcinado en un alto porcentaje, sin embargo, correspondía hacer la inmovilización del vehículo y se le coloca el comparendo al ciudadano”, aseguró el director.



Al hombre se le hicieron tres comparendos, por licencia, por Soat y por técnico mecánica, además deberá pagar el costo de la grúa y los patios.



“Revisando el historial, este ciudadano ya tenía dos comparendos anteriores”, aseguró Ruíz.





