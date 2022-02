Carlos Gutiérrez, el conductor a quien un concejal de Manizales le hizo retener su carro particular por estar prestando el servicio de InDriver, ya pudo sacar su carro de los patios.



La buena noticia para el conductor se dio este miércoles, luego de que asistiera a la audiencia en la que se determinaba si debía o no pagar la multa por prestar un servicio que no es legal en el país.

"Ya tuve la primera audiencia y el proceso pasó a segunda instancia. El 27 de febrero será la audiencia definitiva y espero que salga a mi favor y no tenga que pagarla", señaló Gutiérrez.

Carlos Gutiérrez (izq); su nieta y su hermano frente al vehículo que le retuvieron las autoridades. Foto: Carlos Gutiérrez

La multa total es de alrededor de un millón de pesos, adicional a lo que le costaron los siete días de inmovilización en los patios de Manizales, monto que ya pagó para poder sacar el vehículo.



Con el concejal Julián Osorio, militante del Centro Democrático, no ha hablado hasta el momento. Sin embargo, asegura que no le guarda rencor y, por el contrario, le agradece esta situación con la que ha vivido cosas que nunca se imaginó.



"Él me quiso hacer un mal, pero con lo que hizo cambió mi vida en 180 grados. El apoyo que recibí de todos los colombianos y todo lo que me ha pasado desde ese momento es algo inimaginable, así que le agradezco por eso", le dijo el conductor a El Tiempo.



Don Carlos regresó este jueves a Bogotá , de donde es oriundo, y retornará a Manizales para cerrar este capítulo de su vida que, como él dice, "lo hizo famoso" y le permitió recoger más de 50 millones de pesos como donación. Con este monto espera pagar varios partes que debe y poder recuperar la economía familiar que se vio afectada durante la pandemia.

