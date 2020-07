‘Sacar a la fuerza la batería ocasionó el incendio’: conductor

Manuel Cataño Hernández, el conductor del camión que se volcó e incineró en el kilómetro 47 del corregimiento de Tasajera, en el Magdalena, asegura que el intento desesperado de las personas por sustraer la batería, habría ocasionado las chispas que prendieron en fuego al vehículo y todo lo que se encontraba a su alrededor.



El reporte oficial indica que siete personas murieron calcinadas y otras 43 resultaron lesionadas con quemaduras graves.

En dialogo con EL TIEMPO, Manuel Enrique Cataño Hernández, de 37 años de edad, narró cada momento desde que ocurrió el accidente hasta que se desató la tragedia.

Aseguró que iba de Barranquilla con destino a Santa Marta cuando a eso de las 7:40 de la mañana en una curva de la carretera, una babilla se le atravesó y lo hizo perder el control del vehículo que transportaba combustible.



“Yo intenté esquivar el animal, pero la llanta se me salió al borde de la vía y me fui a la cuneta”, indicó.



Manuel desesperadamente abandonó el vehículo “porque sabía que eso podía explotar” y que su “vida corría peligro”.

En la mañana de este lunes, siete personas murieron cuando un camión era saqueado en la vía Ciénaga - Barranquilla, a la altura del corregimiento de Tasajera, en Pueblo Viejo. Foto: Vanexa Romero. EL TIEMPO

Lo que más impresionó de lo ocurrido al joven conductor, es que mientras intentaba ponerse a salvo comenzaron a llegar varios individuos y no precisamente a ayudarle, sino con el propósito de ver qué podían llevarse del vehículo.



“Yo les dije que tuvieran cuidado porque era riesgoso estar ahí y me retiré a buscar a la Policía”, precisó.



Al regresar con una patrulla, ya en el sitio habían más personas con baldes y pimpinas. Dijo que en ese momento, la Policía intentó también persuadirles sobre lo peligroso que resultaba estar encima del vehículo, pero contrario a marcharse la aglomeración era mayor.



“La gente estaba ciega y sorda. No prestaban atención a la advertencia que les hice yo, ni tampoco la Policía, por eso en cuanto los vi haciendo maniobras para sacar la batería le dije a los agentes que teníamos que alejarnos porque eso iba a explotar”, añadió.

Los hechos se registraron en la mañana de este lunes. Foto: Twitter: @Josegranadosf

No pasó mucho tiempo de su premonición, cuando se sintió el estallido. Los minutos siguientes fueron de caos y confusión en el sitio del siniestro.



“Muchas personas prendidas en fuego gritaban desesperadas pidiendo ayuda. Fue una situación impresionante y muy lamentable que se pudo evitar con tan solo atender a las autoridades”, insistió.



Manuel Enrique Cataño Hernández, quien es de La Jagua de Ibirico (Cesar), dijo que su estado de salud es favorable y que únicamente sufrió golpes en diferentes partes del cuerpo.



