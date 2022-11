Con heridas y fracturas, permanecen cuatro ciclistas que realizaban entrenamientos en la vía que comunica a Neiva con el municipio de Aipe, en Huila.



Los heridos son los triatletas Ricardo Andrés Mosquera Valderrama, Santiago Guzmán, Karen Lizeth García Palencia y el paratriatleta Freddy Gómez Velázquez, el representante del Huila en los juegos paranacionales del año entrante.



La más afectada fue la ciclista Karen Palencia quien tiene fractura de tobillo.Tras el fuerte golpe, los deportistas quedaron tirados en la carretera y las bicicletas con las llantas pinchadas.



“Fue un vehículo Aveo de color gris”, dijo uno de los ciclistas que, al ser embestido, cayó a una cuneta de esta carretera con amplio flujo vehicular.



Testigos aseguraron que “el conductor de un carro, a mil por hora, huyó sin auxiliarlos”.



Las imágenes muestran a los ciclistas con heridas y raspaduras en sus rostros, así como en las extremidades superiores e inferiores, mientras sus compañeros de carrera tratan de auxiliarlos.



“Afortunadamente no hubo víctimas”, afirmó Freddy Gómez, paratriatleta del departamento del Huila que ganó en septiembre anterior la Copa Colombia realizada en Tolú, Sucre, y fue tercero en Santa Marta.



Mauro Saúl Sánchez, director del Inderhuila, señaló que es necesario aplicar medidas exigentes que garanticen la seguridad de los deportistas, e invitó a los conductores a manejar con prudencia.



Las autoridades confirmaron que una bicicleta de alta gama, con valor estimado en 22 millones de pesos, tiene pérdida total y había sido suministrada, por el Inderhuila, a Freddy Gómez que busca mejorar sus registros personales



Las autoridades realizan las investigaciones de este caso con base en versiones de testigos, pero aún no se conoce la identidad del conductor del automóvil o las placas del carro.

Una de las ciclistas afectadas, mostró su tobillo fracturado. Foto: Gobernación Huila

