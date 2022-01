Un bochornoso episodio se vivió en las calles de Ibagué, Tolima, en las últimas horas. Según videos difundidos por redes sociales, un sujeto, visiblemente alterado, se enfrentó a dos uniformados de la Policía y golpeó en la cara a uno de ellos.

“Descienda del vehículo”, le dijo varias veces el policía al hombre que se movilizaba en un carro de color vino tinto. Sin embargo, él hizo caso omiso y trató de sujetarse de la puerta del automóvil mientras otros ciudadanos pasaban por la zona y se quedaban atónitos ante la situación.



- Dé ejemplo -replicó el sujeto con improperios y finalmente se alejó de la puerta.



- ¿Cuál ‘dé ejemplo’ si está borracho en un vehículo? -mencionó el otro uniformado que grabó con su celular.

Un video grabado por ciudadanos en Ibagué (Tolima) muestra el instante cuando un hombre, en aparente estado de embriaguez y sin camisa, le pegó una fuerte cachetada en el rostro al uniformado de la Policía, quien pese a la agresión logró mantener la calma. Vía @ELTIEMPO 👇 pic.twitter.com/PD1BzOCJZn — EL TIEMPO Colombia (@ColombiaET) January 4, 2022

El hombre insistía en que no le había “faltado al respeto” a los oficiales y mostraba que su camisa estaba rota producto del forcejeo. De un momento a otro, le lanzó un puño al policía y continuó gritando varias groserías.



- Casi atropella a una familia -se oye decir al uniformado que registró en video la agresión.



- Usted no es más hombre que yo. Yo tengo plata, pero no les he faltado al respeto. Ustedes me dañaron mi camisa. Yo soy más hombre que cualquiera -dijo el conductor y arrojó su camisa al suelo.



Entre tanto, varios vecinos de los edificios cercanos gritaban “está borracho” y “espósenlo, llévenlo”.

¿Quién sería el conductor?

Por el momento, las autoridades de Ibagué no se han pronunciado de manera oficial frente al caso.



El sujeto al parecer sería José David Orjuela, de acuerdo con información conocida por el diario local ‘El Olfato’. Él se habría negado a detener su vehículo cuando fue requerido por la Policía y tampoco habría querido practicarse la prueba de alcoholemia.



Orjuela, excandidato al Concejo de la ciudad, tendría que responder por el delito de violencia contra servidor público. Además, su carro fue inmovilizado, según el medio citado.

