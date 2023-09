Un guarda de tránsito y un motociclista fueron arrollados por el conductor de un vehículo en Manizales. El caso se presentó en la tarde de este miércoles cuando el conductor, según informaron las autoridades, intentó huir -en reversa- de un puesto de control de las autoridades en zona céntrica de la ciudad.



En los videos del hecho se puede ver cómo, en medio de la huida, el carro se lleva a los hombres que se desplazaban detrás suyo, cada uno en su motocicleta.

La Secretaría de Movilidad de Manizales informó que todo se presentó en una diligencia de rutina donde el hombre que conducía el vehículo particular fue sorprendido sin licencia de conducción.



"Al lugar de los hechos llegó otra persona con licencia, sin embargo, las autoridades de tránsito se percataron que el carro se encontraba con las llantas lisas, por lo cual el automotor debía ser inmovilizado. Ante esta situación, el conductor emprende la huída" informó Mateo Loaiza, secretario de Movilidad de Manizales.



El funcionario informó, igualmente, que varias unidades del Cuerpo de Agentes de Tránsito, con apoyo de la Policía, siguieron al vehículo, momento en que se da la colisión con los dos motociclistas, además de golpear a otro automóvil.



"Ambos fueron valorados por organismos de socorro y están fuera de peligro", agregó el funcionario.



En medio de la situación, la comunidad que presenciaba el hecho le arrojó objetos y propinó golpes y patadas al vehículo del infractor. En ese momento, uno de los ocupantes intentó huir corriendo del lugar, sin embargo fue capturado por varias personas.



Es de anotar que el conductor fue capturado por la Policía y se le imputarán cargos por agresión a servidor público y cuatro órdenes de comparendo por no acatar los requerimientos de las autoridades de tránsito, transitar en contravía, hacer maniobras peligrosas y causar daño a señales de tránsito.



"Cabe aclarar que la persona que ocasionó la situación era la que contaba con la licencia de conducción. El ciudadano que en un principio fue requerido sin papeles al día, luego de todos los daños ocasionados, intentó huir en una motocicleta en contravía y también fue capturado en el momento de los hechos. No obstante, quedó en libertad y se le aplicaron cuatro órdenes de comparendo", puntualizó el secretario de Movilidad.



Laura Usma

Especial para EL TIEMPO

MANIZALES