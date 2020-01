Condenan a mujer y a su pareja por asesinato de niño en Huila

María Isabel Traslaviña González y su compañera sentimental, Gina Alejandra Serrato León, fueron condenadas a 29 años y 2 meses de prisión por el asesinato a golpes de un menor de 5 años, hijo de Traslaviña.



Los hechos, que sucedieron en una vivienda del barrio Los Almendros, municipio de Campoalegre, Huila, se extendieron a lo largo del 2018 por lo que el niño falleció el 4 de diciembre del mismo año, cuando recibió un golpe en el estómago.

La pareja aceptó los cargos de homicidio agravado y tortura que le había imputado la Fiscalía y en una audiencia procedieron a pedir perdón.



“Me duele mucho porque perdí a mi hijo y le pido perdón a Dios y a la sociedad", afirmó María Isabel Traslaviña ante un Juez Penal Especializado de Neiva con Funciones de Conocimiento. Gina Alejandra Serrato también pidió perdón.



La investigación de la Fiscalía determinó que hubo "tratos crueles inhumanos y degradantes pues el menor era encerrado en la casa".



La difícil situación del niño fue denunciada por vecinos que advirtieron lesiones en el rostro, estómago y extremidades inferiores, ocasionadas con correas, palos de escoba y cables de planchas.



Al ver que sus vecinos conocían los maltratos, la pareja procedió a cambiar de barrio pero la situación empeoró para el menor de edad, quien murió el 4 de diciembre de 2018 producto de "un golpe muy fuerte en el abdomen".



La necropsia también determinó lesiones en el dorso, piernas y cabeza. El fallecimiento no fue inmediato y el menor no recibió atención pronta, pues ni la madre ni la compañera sentimental lo llevaron a un médico de manera oportuna.

HUILA