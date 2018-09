Condenan a los padrinos de niña de 3 años asesinada en Armero Guayabal

El caso de tortura, violación y asesinato de una niña de 3 años, ocurrido en Armero-Guayabal el 21 de abril de 2017, a manos de los padrinos de la pequeña, fue sancionado por la justicia.

El dictamen médico legal determinó que la niña murió a causa del zarandeo, término aceptado en la medicina para determinar cuando una persona es balanceada con fuerza de un lado a otro de manera violenta, tal y como le sucedió a la niña.



La condena de 39 años y 8 meses de prisión fue emitida por un Juez Especializado de Ibagué contra Angela Johanna Guerra Urueña y de 13 años contra su esposo, Edilberto Rojas Torres.



La mujer fue condenada por homicidio agravado en concurso heterogéneo con tortura agravada, mientras que su esposo por tortura agravada.



Más de 80 pruebas que presentó el ente acusador, entre testimonios y pruebas científicas, fueron contundentes para la decisión pues sometieron a la niña a un maltrato físico agudo, sistemático y crónico por el lapso de un año, que la llevó a una desnutrición severa mientras la tuvieron bajo su custodia luego que la madre se la entregara debido a su condición de pobreza.

Tenían en tal descuido a la niña que al hacerle la necropsia los peritos notificaron que no había un solo espacio en su cuerpo que no tuviera una lesión y cicatrices recientes y antiguas.



La niña de 3 años, natural de La Dorada (Caldas), y quien fuera entregada a sus padrinos porque su madre no tenía los recursos para mantenerla, vivía en condiciones infrahumanas y degradantes, provocando con ello que perdiera el cartílago de su nariz quedando sin parte del tabique, sin sus dientes, y que sufriera pequeñas mutilaciones en sus dedos, entre otras lesiones que poco a poco fueron sumándose hasta llevarla a la muerte.



A la niña le fue vulnerado el derecho a la educación, pues después de estar bajo la custodia de los padrinos no la volvieron a llevar al Centro de Atención Integral de la vereda donde residía, aduciendo que era "desobediente porque no controlaba esfínteres".



El juez del caso compulsó copias para que la Fiscalía investigue el delito de acceso carnal violento del que fue víctima la menor de edad.



En su momento, el Instituto Nacional de Medicina Legal reveló que la niña tenía múltiples señales de abuso sexual y maltrato infantil.



“El Instituto ha llegado a plena certeza de múltiples traumas antiguas, traumas recientes, relacionados todos sobre violencia sexual hacia la menor”, dijo el Medicina Legal



"El trauma no fue producido por un golpe sino por maniobras relacionadas con zarandeo”, señala el dictamen.



TOLIMA