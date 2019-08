Condenan a la Nación por tomas guerrilleras en Toribío, Cauca

El Tribunal Contencioso Administrativo del Cauca determinó que la Nación, representada en el Ministerio de Defensa y la Policía Nacional, deberá pagar, al menos, 170 millones de pesos por la detonación de una ‘chiva bomba’.

El hecho al que se refiere ocurrió en julio del 2011 en el municipio de Toribío, al norte del Cauca, donde la entonces guerrilla de las Farc activó una carga explosiva contra la estación de Policía. La explosión ocurrió a las 10:30 de la mañana y dejó cuatro personas muertas.



En el ataque terrorista resultaron heridas otras 47 personas a quienes el Estado deberá pagar los 170 millones debido a las múltiples lesiones que les produjo la explosión, así como por los daños materiales y la afectación de bienes inmuebles y muebles.

Según la sentencia, aunque el daño lo ocasionó un tercero se produjo en medio del conflicto armado interno, en contra de los miembros de esa institución como representantes del Estado, lo que conlleva a declarar su responsabilidad a título de daño especial y a reparar los perjuicios causados a las víctimas.



Así mismo, el Consejo de Estado condenó también a la Nación y al Ejército por la toma guerrillera ocurrida en este mismo municipio el 14 de abril del 2015. Un auxiliar que prestaba servicio militar resultó herido de gravedad debido a que fue puesto en una situación de riesgo extraordinario, "no contando con la preparación suficiente". El hostigamiento ocurrió a las 5:40 de la mañana.



“Si bien deben desempeñar labores propias de dicho servicio y para ello reciben una instrucción militar en diversos temas, que luego es certificada por las escuelas de enseñanza –la que no se probó en el proceso-, no pueden verse expuestos a actividades que puedan conllevar a peligros distintos del mismo”, precisa el fallo.



En este caso se manifiesta que los auxiliares bachilleres reciben un tratamiento y protección especial.



"Los hechos tuvieron relación directa con el servicio, cuando, como ya se dijo, la condición auxiliar regular de la Policía Nacional implica una relación de especial de sujeción que genera para la entidad obligaciones de las cuales no puede verse librada, pues de todos modos, se encuentra bajo su tutela hasta la finalización de su servicio militar".



Para el fallo se tuvo en cuenta el dictamen médico, el cual señalaba que por una explosión el auxiliar sufrió graves lesiones en los ojos, oídos y miembros inferiores, lo que le implicó la pérdida de su capacidad laboral en un 69,95 por ciento. La certificación laboral arrojó la existencia de un estrés postraumático, pérdida de la visión en el ojo izquierdo y afectaciones en su audición.



De igual forma se avaló la constancia firmada por el auxiliar en la que dejó en claro que era bachiller y aspiraba a desempeñarse como auxiliar regular de la Policía, deseaba ingresar a la institución para definir la situación militar.



El reporte oficial indica que a las 6:00 a. m. guerrilleros de las Farc atacaron la estación de Policía de Toribio, utilizaron armamento de largo alcance, así como armamento no convencional como cilindros, morteros y granadas. El ataque contra la Policía y la población civil duró más de 10 horas.



POPAYÁN