Condenan a jueza que concedió prisión domiciliaria a jefe criminal

El Tribunal Superior de Villavicencio condenó a la exjueza segunda de ejecución de penas de Acacías (Meta), Margarita Díaz Martínez, a sesenta meses de prisión por haber concedido irregularmente la prisión domiciliaria a Edisson Guillermo Velásquez Álvarez, alias Farid, jefe de finanzas de banda criminal ‘Libertadores del Vichada’.



El 30 de diciembre de 2013, la jueza Díaz Martínez concedió a Farid la prisión domiciliaria y le dio permiso para trabajar como taxista, pese a que contra el jefe de la banda criminal pesaba una condena de 77 meses de prisión por los delitos de concierto para delinquir, fabricación o porte de armas de fuego, que el 13 de diciembre de 2013 había dictado el Juzgado Cuarto Penal Especializado del Circuito de Villavicencio.



En ese entonces, la jueza sustentó la decisión porque supuestamente Farid era padre cabeza de familia de un hijo menor de edad.

No obstante, el Tribunal encontró que no se evidencio la falta de otros miembros de la familia para custodiar el menor porque, si bien la madre había cedido la custodia provisional del hijo, esta circunstancia no la eximía de la obligación de asumir el cuidado y velar por el niño ante la privación de la libertad del padre.



La jueza tampoco tuvo en cuenta la gravedad y modalidad de las conductas por las que fue condenado Farid, señala en la sentencia el Tribunal. La jueza actualmente se encuentra recluida en la cárcel del Buen Pastor, en Bogotá.



En principio, la Fiscalía le habían formulado cargos a la jueza por los delitos de cohecho por dar u ofrecer, fraude procesal y concierto para delinquir en concurso homogéneo de destrucción y ocultamiento de documento público, pero tras un acuerdo para que le rebajaran la pena, la condenaron por los delitos de prevaricato por acción agravado en concurso homogéneo de destrucción y ocultamiento de documento público.

El Tribunal también encontró que la jueza había concedido, en forma contraria a la ley, prisión domiciliaria el 6 de agosto de 2015 a Ángel Humberto Espitia Roa, condenado a 134 meses de prisión por concierto para delinquir y porte ilegal de armas.



En la sentencia se señala que la jueza otorgó las medidas sustitutivas de prisión intramural por domiciliaria sin tener en cuenta el grave riesgo para la comunidad por las conductas que había sido condenado los dos delincuentes.

VILLAVICENCIO