Esta es la condena contra hombre que ahogó a Jairo 'Papaya' en playa de Tolú frente a la mirada de curiosos

Casi ocho meses después del crimen de Jario González en una playa de Tolú, Sucre, un juez condenó al responsable: Óscar Mario Ozuna Licona, alias El Loro, quien fue sentenciado por homicido agravado.

Jairo 'Papaya', como apodaban a la víctima, tuvo una discusión con Ozuna que escaló a una golpiza. El hombre, de 60 años, fue asesinado el 16 de agosto de 2023 frente a la mirada de varias personas que hasta grabaron con sus celulares el episodio.

'El Loro' atacó al hombre de 60 años en la playa. Foto:Redes sociales Compartir

Incluso, José Chadid Anachury, entonces alcalde de Tolú, consideró como "indolencia e indiferencia" el actuar de los presentes que hicieron videos en lugar de socorrerlo, pues para él fue "una muerte que se pudo evitar".

A partir de la reconstrucción de los hechos realizada por la Fiscalía, "en las aguas del mar Caribe, el condenado le propinó golpes a la víctima en repetidas ocasiones. Además, le sumergió la cabeza en el agua en varias oportunidades".

Cuando González perdió el conocimiento, Ozuna lo sacó del mar y lo dejó en la orilla de la playa. Luego, escapó.

Crimen de adulto mayor en una playa de Tolú. Foto:Archivo particular Compartir

Medicina Legal determinó que la causa de la muerte fue inmersión, por lo que González tuvo una insuficiencia respiratoria aguda. "Se encontraron múltiples lesiones en el cuerpo del occiso producto del ataque del acusado, al tiempo que le introducía la cabeza en el mar, lo que le produjo la muerte", añadió la Fiscalía.

'El Loro' obtuvo un preacuerdo con la Fiscalía, así que fue sentenciado a 17 años y cuatro meses de cárcel, según informó el ente investigativo este 9 de abril.

'No fueron capaces de socorrerlo': familia de Jairo 'Papaya'

Al conocer la condena contra Ozuna, la familia de la víctima volvió a recordarlo y a criticar a las personas que no le brindaron ayuda en plena playa.

"Siempre espere que tu muerte fuera dentro de tus vicios, nunca pensé que alguien te quitara la vida y menos en la forma que pasó", escribió Rosa María, su sobrina, en un mensaje de redes sociales.

"Un mundo, donde creemos que la gente en realidad nos aprecia, y no es así. Con tu muerte cruel, aprendí que nadie jamás se colocará los zapatos de otros, porque no les importa el dolor ajeno. Tanta gente que te conocía a ti, y a toda nuestra familia, no fue capaz de socorrerte, y esto nunca se me olvidara", sentenció.

Según dijo su sobrina, los 6.325 días (más de 17 años) de cárcel que deberá pagar 'El Loro' "no son suficientes".

El condenado ya había sido encarcelado, así que seguirá tras las rejas cumpliendo esta nueva pena.

También puede ver:

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS