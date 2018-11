Caballista es condenado por crimen de universitaria en Pitalito

José Luis Calderón Hernández, un conocido amansador de caballos y administrador de una pesebrera en el municipio de Pitalito, Huila, fue condenado a 30 años de cárcel por el asesinato de la estudiante universitaria Cindy Paola Galeano Gómez, en hechos sucedidos en mayo del año pasado.

La condena, que incluye multa de 3.700 millones de pesos, fue impuesta como autor material de secuestro extorsivo en concurso con el delito de feminicidio. Pese a que pidió prisión domiciliaria el juzgado se la negó.



De 28 años y oriunda del municipio de Villa Garzón, en Putumayo, la mujer había estudiado sicología en la Universidad El Bosque, de Bogotá, pero posteriormente inició la carrera de zootecnia en la Universidad a Distancia de Pitalito.



El 21 de mayo de 2017 salió de su casa en el barrio Villa Café, en Pitalito, tomó un taxi en la noche pero no se volvió a tener noticias de su paradero por lo que se creía que había sido secuestrada.



Días después su humilde familia recibió una llamada de los captores que exigían 16 millones de pesos por su libertad y las autoridades corroboraron que detrás del hecho estaba el caballista José Luis Calderón Hernández, quien fue capturado en agosto de ese año pues en la pesebrera que administraba fue hallado el cadáver de Cindy Paola.



Había sido enterrada en una fosa y se cree que fue asfixiada. Lo que sorprendió a los investigadores de la Fiscalía es que los autores del crimen le cortaron las manos y la sepultaron semidesnuda. Además, Calderón Hernández se negó a contar qué hizo con las manos de la universitaria.



Las autoridades señalaron que el caballista fue el autor del secuestro y posterior asesinato.



En el horrendo crimen participaron más personas que no han sido identificadas, pero esa situación no será investigada pues así quedó consignado en el preacuerdo al que llegó este hombre con la Fiscalía.



José Luis Calderón Hernández, de 44 años, admitió su responsabilidad y señaló que no interpondrá apelación a la decisión judicial.



IBAGUÉ