Condenan a 17 años de prisión a hombre por intento de feminicidio

A 17 años y 4 meses de cárcel fue condenado José Evelio León Acevedo de 44 años de edad, luego de intentar asesinar a su exesposa, Alba Yuli Abril de 23 años.

Los hechos ocurrieron en julio pasado en la vivienda que, hasta meses atrás, era ocupada por la pareja, en el barrio Cantarito de La Tebaida.



Pese a que León aceptó cargos y se acogió a un preacuerdo con la Fiscalía, un juez lo condenó a 208 meses en la cárcel.

“Gracias a Dios ya lo condenaron y se pudo hacer justicia, sino ese tipo estaría por fuera. Nos dio mucha alegría porque al menos se hizo justicia. En este país tienen que matar a la gente para que se pueda hacer justicia. Mi hermana todavía está muy afectada por lo que vivió”, contó Miladys Abril, hermana de la joven.



El caso generó gran conmoción en el departamento pues, inicialmente, el hombre estuvo libre dos días pese a que él mismo se presentó ante una estación de policía en La Tebaida, horas después de la fuerte golpiza y heridas que le propinó a Abril. Tras dos días fue capturado por la Policía para la audiencia de legalización de captura, imputación de cargos y medida de aseguramiento.



La pareja llevaba más de ocho meses separada y la joven buscaba obtener el divorcio.



“Fui a la casa donde vivíamos porque me prometió que me iba a entregar unos documentos que se necesitaban para tramitar el divorcio, pero fue una trampa para matarme. Me sometió con un cuchillo que me puso en el cuello y luego me lesionó la cabeza. En el forcejeo me cortó las manos y me siguió apuñalando en otras partes del cuerpo hasta que caí al piso”, relató la joven enfermera hace unos meses.



Añadió que “por gracia de Dios, él se fue de la casa y, como pude, salí en busca de ayuda, y un familiar de él me gritó que esto me lo tenía merecido, hasta que un muchacho que pasó en una moto me auxilió y me llevó al hospital”.



La mujer estuvo con pronóstico reservado en una clínica de la capital quindiana. También contó, luego de la agresión, que durante los meses que estuvieron separados “me amenazaba de muerte por vía telefónica y por chat, y logré grabar una de esas llamadas para aportarla como prueba de su empeño por asesinarme”.

LAURA SEPÚLVEDA

Para EL TIEMPO

ARMENIA