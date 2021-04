Mujer que grabó abusos sobre su hija no podrá alegar trastorno mental 

Una mujer identificada por las autoridades como Natalia, de 23 años, fue capturada por la Policía de Manizales luego de que grabara los actos abusivos que cometía contra su hija de tres años y, posteriormente lo enviara, por error, a un grupo de WhatsApp de movilidad.

Las autoridades indicaron en las últimas horas que no hay una tercera persona involucrada en los hechos, sino que la mujer era quien cometía los actos abusivos y al mismo tiempo los grababa para, presuntamente, lucrarse de ellos.

Le puede interesar: La tragedia de la madre que tiene 3 hijos atrapados en mina de Caldas



Por este delito, un juez le imputó los cargos de acto sexual abusivo con menor de 14 años y pornografía y la envió a detención domiciliaria a esperar una sentencia condenatoria. La mujer aceptó los cargos, por eso mismo, su defensa no podría alegar que ella sufriera alguna enfermedad mental.



“Pensar en que es inimputable no sería tan viable, pues su abogado debería demostrar que ella no comprendía la conducta y, no solo aceptó cargos, sino que el juez de control de garantías verifica que antes de hacerlo, ella esté en condiciones psicológicas aptas. Eventualmente podría hacerlo en otra audiencia, pero es muy poco probable”, le dijo a EL TIEMPO, el abogado penalista Juan Manuel Ríos, de la firma Ríos y Abogados.



Así las cosas, la mujer deberá enfrentar cargos por ambos delitos, sabiendo que tendrá la pena más severa entre los dos y no la sumatoria de ambos. En ese sentido, el Código Penal colombiano sostiene que el que realizare actos sexuales diversos del acceso carnal con persona menor de catorce años o en su presencia, o la induzca a prácticas sexuales, incurrirá en prisión de nueve a 13 años de prisión.

Lea también: Así fue el trágico accidente de Martín Elías un Viernes Santo



En cuanto a quien fotografíe, filme, grabe, produzca, divulgue, ofrezca, venda, compre, posea, porte, almacene, transmita o exhiba, por cualquier medio, para uso personal o intercambio, representaciones reales de actividad sexual que involucre persona menor de 18 años de edad, incurrirá en prisión de 10 a 20 años y multa de 150 a 1.500 salarios mínimos legales mensuales vigentes.



Además, la pena se aumentará de una tercera parte a la mitad cuando el responsable sea integrante de la familia de la víctima. En este caso, su propia madre.



“Ahí hay varias situaciones que seguramente el juez tendrá en cuenta porque no solo son los actos en sí, sino que es la libertad de la menor. No deja que la niña en su desarrollo normal se familiarice con la sexualidad, sino que la arroja de una vez a un entorno sexual porque tiene autoridad sobre ella”, añadió Ríos.



Además: Lo que se sabe de situación de Fredy Guarín tras escándalo en Medellín

Denuncia ciudadana, clave en el proceso

Los hechos se habrían presentado hace una semana en la capital caldense. Según el reporte de las autoridades, luego de la denuncia de un hombre que hacía parte de uno de los grupos donde informan sobre movilidad en la ciudad y a donde fue enviado el video por error, lograron capturar y judicializar a la mujer.



“Llegó el señor hasta las instalaciones de la Sijín y denunció lo que estaba pasando, recolectamos el material probatorio que nos permitió solicitar la orden de captura”, señaló el Mayor Fabián Baquero, jefe de la Sijín en Manizales.

Le recomendamos: La polémica fiesta de concejales de Barranquilla en Cancún, México



Una de las pruebas a las que hace mención el Mayor es el testimonio del denunciante, quien indicó que el 24 de marzo llegó al grupo un video de un número desconocido y allí se veía explícitamente cómo una mujer abusaba a la menor.



“Inmediatamente denuncié y al otro día me informaron de la captura y que era la madre de la menor. Los invito a denunciar porque es la única forma de que las autoridades se enteren y uno pueda ayudar”, señaló el denunciante.

También: Líder comunal denuncia que fue agredida junto a su hijo por policías



Las autoridades hicieron un llamado a la comunidad, no solo a hacer denuncias de estos hechos en las líneas de atención y de emergencia 112 y 123, sino también a no compartir este tipo de contenidos.



“Si le llega un video de este tipo, no lo guarde, ni lo comparta. Denuncie el hecho mandándoles a las autoridades la URL que lleva al contenido y el nombre del perfil”, señalaron.



La menor está a disposición del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) para cumplir con el restablecimiento de sus derechos. Allí la menor quedará en manos de una madre sustituta, a la par que recibe atención psicosocial.

MANIZALES

Más noticias de Colombia:

La covid-fiesta amenizada por Natalia París en el norte de Cartagena

Indígenas en el Meta se oponen a que los vacunen contra covid-19

Accidente de bus intermunicipal deja 21 heridos en Caldas