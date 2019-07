¿Por qué Armenia, Quindío, conmemoraba el genocidio armenio?

Luego de la polémica generada a inicio de este año en Armenia por el viaje del alcalde Óscar Castellanos y nueve concejales a Turquía para conocer su versión sobre el genocidio armenio, el Concejo de la ciudad modificó un artículo del acuerdo 08 de 2014 donde se hacía mención de este acontecimiento internacional.

Con 10 votos a favor y cuatro en contra, los concejales aprobaron el proyecto de acuerdo 011 de 2019. Con este nuevo acuerdo, se ‘tumbó’ la disposición del Concejo, que instaba a que cada año, desde el 2014 se realizara una mención especial los días 24 de abril, sobre el denominado genocidio armenio. Así lo había propuesto en ese año el concejal de la época, Luis Fernando Ramírez y fue aprobado por la mayoría de sus compañeros.



El concejal del partido de ‘La U’, Luis Guillermo Agudelo ya se había anticipado a lo que sucedería, pues luego del viaje dijo que después de su regreso de Turquía, “los concejales buscarán derogar el artículo de ese acuerdo sobre el genocidio. Hay que aclarar que nosotros no reconocemos el genocidio sino que conmemoramos la fecha que mundialmente se usa para recordar ese acontecimiento. La intención del gobierno turco, disfrazada de viaje de turismo e inversión, es que se derogue ese acuerdo”.

Hay que aclarar que nosotros no reconocemos el genocidio sino que conmemoramos la fecha que mundialmente se usa para recordar ese acontecimiento. FACEBOOK

TWITTER

La votación de este proyecto de acuerdo había quedado suspendida hace unas semanas pues varios concejales argumentaron que sus compañeros tenían conflicto de interés pues viajaron a Turquía con recursos de ese país.



El concejal del partido Cambio Radical Gerson Peña expresó que “esto no tiene ninguna presentación, los concejales viajaron a Turquía con recursos de ese país y luego proponen un debate que favorece diplomáticamente al Gobierno turco”.



No obstante, para algunos concejales que dieron su voto positivo “el Concejo carece de las competencias legales y constitucionales para conmemorar un suceso histórico de esta naturaleza, ya que el mismo no ha sido reconocido por Colombia, lo que constituye una intromisión por parte de la corporación municipal en asuntos de relaciones internacionales”.



Cabe señalar que el genocidio armenio, también llamado holocausto armenio, fue la deportación forzosa y el intento de exterminar la cultura de por lo menos dos millones de habitantes de ese país, perseguidos por el gobierno de los Jóvenes Turcos en el Imperio otomano, entre 1915 y 1923.



De otro lado, el presidente del Concejo, Diego Torres Vizcaino, reveló que ya se inició el montaje de la ludoteca y el club de tareas que funcionará en la sede del Archivo del Concejo de Armenia. Este sitio también lleva en su fachada un mural que combina algunos elementos de la cultura cafetera con ‘el domador o encantador de tortugas’ una conocida pintura que reposa en el Museo Pera de Estambul, Turquía, y unos globos como los que tradicionalmente adornan los cielos de la región de Capadocia.

Diego Torres, presidente del Concejo, mostró los elementos de la ludoteca. Foto: Archivo particular



Colchonetas, pelotas y diferentes juguetes que servirán de mobiliario en esa ludoteca fueron enviados por el Gobierno de Turquía luego de un convenio establecido con este país. “Todo tiene su tiempo y más aún, las gestiones para hacer realidad un hermanamiento como el que pretendemos con esa nación euroasiática, buscando beneficios de ciudad para todos” dijo Torres.



También informó que el Ministerio del Interior colombiano le confirió autonomía para realizar convenios y acceder a donaciones y trámites en nombre del Concejo de Armenia y con destino a la ciudad y sus habitantes.









LAURA SEPÚLVEDA

PARA EL TIEMPO ARMENIA