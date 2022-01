Al deshonroso primer lugar que ocupó Nariño a nivel nacional en cuanto al elevado número de quemados con pólvora en la reciente temporada de Navidad y fin de año, se suma el fracaso de la estrategia en Pasto contra el uso de ese nocivo elemento, por lo que los concejales están buscando a los responsables.



Por lo menos a nivel regional el Concejo de Pasto admitió su gran preocupación por el tema y en sus sesiones extraordinarias analizó la triste realidad, cuestionando las acciones de prevención y represión que las autoridades locales adelantaron durante esa época, las que según los concejales no sirvieron porque los quemados con pólvora aumentaron de manera considerable.



Las cifras son más que elocuentes. De acuerdo con el Instituto Departamental de Salud de Nariño en el departamento se contabilizaron 145 personas lesionadas, de las cuales 139 son hombres y 6 mujeres. Según la edad, 22 son menores de edad y 123 adultos.



Por el grado de lesión en el primero resultaron afectados 36 ciudadanos, en el segundo 72 y en el tercero 37. Tristemente a 30 personas se les debió realizar amputaciones, de las cuales 26 son mayores de edad y 4 son niños.



En lo que a la capital Pasto respecta, se registraron un total de 72 quemados con pólvora, de los cuales 62 son adultos y 10 menores de edad. Si esa cifra se la compara con la del año 2021 hubo un incremento inusitado del 188 por ciento.



Para el concejal Franky Eraso, “la campaña fracasó porque es responsabilidad de todos, la administración municipal tendrá que tomar decisiones más fuertes ante todo con la quema de años viejos el 31 de diciembre”.



“No queremos colocar muñequitos ni ositos, hoy queremos mirar la triste realidad de tener niños quemados, niños amputados y adultos también, eso da tristeza”, aseguró.



Su denuncia fue más allá cuando advirtió que se estuvo vendiendo pólvora en “el mercado del Potrerillo, se la ofrecía como si estuvieran ofreciendo papas o choclos”



Al responder los fuertes cuestionamientos de algunos concejales, el secretario de Salud de Pasto, Javier Andrés Ruano, fijó su posición con respecto a las causas que originaron el fenómeno.



“El uso de pólvora de manera desenfrenada durante este fin de año se dio posiblemente como respuesta a los elevados niveles de ansiedad y de frustración”, y según su explicación fueron más recurrentes como consecuencia de las reacciones psicológicas negativas, derivadas del aislamiento por el covid-19.



Consideró que el fracaso de la estrategia obedeció a las dificultades por difundir el mensaje a través de los medios de comunicación, en la temporada de fiestas decembrinas, fin de año y carnavales.

Faltó compromiso y responsabilidad

Concluyó que “faltó un mayor compromiso y responsabilidad por parte de las entidades, hoy por hoy tenemos que tomar decisiones”.



“Durante las fiestas de fin de año fue muy compleja la transmisión efectiva del mensaje de la campaña Pasto brilla sin pólvora, ya que definitivamente prevaleció el arraigo cultural de la quema de la pólvora el fin de año como una costumbre”, reconoció.



Inclusive, el funcionario denunció que en varias ocasiones y en distintos barrios cuando llegaron los funcionarios con el fin de invitar a las comunidades a no utilizar ese peligroso producto, “llegaban a la agresión verbal y casi física, igual situación le sucedió a la Policía Metropolitana, a la Secretaría de Gobierno y a Espacio Público cuando se buscaba la prevención y la incautación”.



No dudó en señalar que la quema de años viejos durante la noche del 31 de diciembre y madrugada del 1 de enero influyó en gran manera en el aumento de quemados, a tal punto que se registraron 49 lesionados, el último de ellos fue atendido el pasado 9 de enero.



Puso de presente que no todos los afectados estaban manipulando la pólvora, 5 personas eran transeúntes y otras 18 eran observadores.



El concejal Carlos Andrés Acosta resaltó el hecho que hayan sido 65 personas adultas las quemadas y agregó que “hay ocho personas con amputaciones, esto no se había visto hace varios años en Pasto, esta es una situación bastante complicada porque son personas que van a tener problemas psicológicos y físicos por la mala implementación de esta campaña que no funcionó”. En tal sentido sugirió empezar desde ya a diseñar acciones contundentes orientadas a prevenir el mal uso de la pólvora.



De acuerdo con el comandante de la Policía Metropolitana de Pasto, coronel José Arturo Sánchez, fueron los mayores de edad bajo los efectos de licores los que mostraron un mal comportamiento e hicieron uso indebido de la pólvora en las anteriores festividades.



“Es allí donde nos toca seguir trabajando en esa población, como sabemos cambiarle las costumbres porque hay gente que si no quema su docena de pólvora no despide el año”, declaró.



También recordó que “en el municipio de Pasto se prohibió la manipulación, quema y venta de pólvora”, pero para varios de los concejales los resultados arrojados fueron muy negativos y ahora se deberán replantear las estrategias y empezar desde ya con un modelo de prevención distinto y a la vez más agresivo.

MAURICIO DE LA ROSA

PASTO