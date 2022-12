El recinto del Concejo de Santa Marta fue escenario de una acalorada discusión con insultos y señalamientos entre uno de los concejales que integran la denominada mayoría y el secretario de la corporación.



(Puede interesarle: Estas son las impactantes imágenes del incendio en Barranquilla)



Los protagonistas de este bochornoso episodio fueron el cabildante Jaime Santiago Zuleta y el secretario general, Darío Linero.

Concejal Jaime Zuleta y el secretario de la corporación Darío Linero protagonizaron una bochornosa pelea con insultos en pleno recinto del concejo. El cabildante señaló a su adversario de “sapo, vendido y extorsionador”. pic.twitter.com/XmFR3aorMa — Roger Urieles (@Rogeruv) December 21, 2022

No puedo darle inicio al orden del día porque esta sesión es ilegal y ninguno de ustedes puede usurpar mi función FACEBOOK

TWITTER

En un video que fue publicado en las redes sociales se ve como Zuleta increpa a Linero y lo llama “sapo, vendido y extorsionador”.



Reafirma su acusación asegurándole que a diferencia del secretario que “gana dinero a punta de extorsiones”, él obtiene la plata a través de su trabajo.



(Además: Video: conmovedoras escenas por muerte del bombero en incendio de Barranquilla)



Cuando la situación amenazaba con salirse de control, intervino el concejal Juan Ruiz Frutos quien impidió que continuaran las agresiones entre Zuleta y Linero.



Sobre esta confrontación, se conoció que fue originada luego de que el secretario Darío Linero se negara a dar inicio a las sesiones extraordinarias convocadas por la alcaldesa Virna Jonhson a partir del 14 de diciembre.



Linero aseguraba que no daría apertura al debate porque no fue quien lo convocó como está estipulado en el reglamento interno.



“No puedo darle inicio al orden del día porque esta sesión es ilegal y ninguno de ustedes puede usurpar mi función dado a que estoy en cuerpo presente, porque esta sesión carece de fundamentos jurídicos. Es ilegal porque yo no fui el que notifiqué”, manifestó Linero.



(También: Video: el Papá Noel taxista que es sensación en las calles de Santa Marta)



Ante su negativa, Juan Carlos Palacio, nombró a David Palacio como secretario Ad hoc para que instalara la reunión.



Las sesiones que fueron convocadas, y que van del 15 al 30 de este mes, reactivan el estudio de ocho proyectos que anteriormente ya habían sido negados y archivados en la Comisión Segunda.



Dentro de los proyectos está la Creación del Fondo de Estabilización Tarifaria, facultades para contratar el PAE, para ejecutar obras de infraestructura escolar, financiar proyectos del plan de desarrollo y otro que dispone modificar el estatuto tributario.



(Puede leer: Así operaba la patrullera capturada por trata de personas)



El comportamiento agresivo del concejal Santiago Zuleta y secretario general Darío Linero ha sido criticado por la ciudadanía samaria.