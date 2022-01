En la madrugada del pasado domingo, en el municipio de Marulanda, oriente de Caldas, un concejal agredió a dos mujeres, en medio de una discusión; una de ellas es una patrullera de la Policía que atendía la situación en la que este estaba involucrado.

Los hechos los denunció el propio comando de la Policía, desde donde se informó que el hombre, identificado como Alfredo Morales, concejal del Partido de la U, fue capturado por los presuntos delitos de lesiones personales y violencia contra servidor público.

Resulta lesionada una integrante de una patrullera, la cual -según dictamen médico- presenta una lesión mediante mordida en el dorso de la mano izquierda y otra mordida en el antebrazo derecho

"Los hechos inicialmente se presentaron al interior de un establecimiento público donde esta persona se encontraba consumiendo licor, y al parecer, bajo los efectos de este, agrede físicamente a la administradora del lugar, una mujer de 24 años. Le ocasionó golpes y lesiones en distintas partes del cuerpo", informó el coronel José Julián Riveros Múnera, comandante Operativo de Seguridad Ciudadana.



De acuerdo al reporte policial, una vez afuera del establecimiento, algunas personas le recriminan al ciudadano por su actuación, propiciando una discusión.



"Nuestros uniformados se percatan de lo que estaba sucediendo, acuden al lugar y -al tratar de mediar y controlar a esta persona- son agredidos. Allí, resulta lesionada una patrullera, la cual -según dictamen médico- presenta una lesión mediante mordida en el dorso de la mano izquierda y otra mordida en el antebrazo derecho", indicó el coronel.



Ante los hechos, el funcionario, de 48 años de edad, fue capturado y se le aplicó un comparendo por comportamiento contrario a la convivencia.



Al momento, el concejal no se ha pronunciado sobre los hechos. Sin embargo, a través de redes sociales, sus familiares han pedido evitar los desagravios en su contra.



"Muchos de los que conocemos a Alfredo sabemos que es una persona que no se mete con nadie, un hombre muy dedicado a su trabajo y muy responsable. Vale aclarar que no estoy justificando sus actos, pero duele ver cómo hay personas que difaman su reputación con comentarios de mal gusto. (…) Por favor, dejen de juzgar tan duramente. Es de humanos equivocarnos", escribió a través de Facebook Manuel Morales, familiar del concejal.

