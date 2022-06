Como parte de un experimento social, el concejal de Manizales Hernando Marín se disfrazó de habitante de calle. Pidió monedas y se hizo llevar al lugar donde los atienden. Su diagnóstico es que, aunque hay atención, no es suficiente.

“Me ubiqué en el antejardín de una vivienda y la Policía llegó a pedirme que me retirara del lugar, a lo que respondí solicitando ayuda. De inmediato, me trasladaron a la Unidad de Protección a la Vida (UPV), donde me ofrecieron un pan. Allí pude constatar que es un lugar indigno, vi cómo los roedores rondan las espumas donde duermen los ciudadanos, ubicadas debajo de carpas que, en un día lluvioso, seguramente no les brinda la protección necesaria”, señaló Marín.



Luego de su experiencia, convocó a las autoridades a un debate de control, pues consideró que es necesario aumentar recursos para que la UPV, encargada de esta gestión, pueda construir un “mejor lugar” y tener un programa integral.



Aseguró, además, que no demerita lo que se ha hecho en el programa, pues el recurso es muy poco para los cerca de 500 habitantes de calle que reporta la alcaldía. Esto, considerando que la unidad cuenta con 480 millones de pesos de presupuesto al año, de los cuales 80 son para atender a estos habitantes y lo demás para la nómina y los gastos de operación. “No son suficientes, hay falencias que deben ser superadas. Es una población difícil, pero se les deben dar garantías y proteger sus derechos”, agregó.



En medio del debate en la corporación municipal hubo discrepancias, inclusive, entre las cifras. La alcaldía asegura que son 437 habitantes de calle, pero en la Encuesta Integrada de Hogares el Dane informó que son 635, y fray Juan Torres, reconocido por su trabajo social en la Galería de la ciudad, dijo que son más de 700.

Sobre las cifras, Valentina Alzate, coordinadora de la UPV, comentó que el año pasado hicieron una caracterización de habitantes de calle y verificaron que en la del Dane incluyeron a personas que pagan su residencia y allí está la diferencia. “En la nuestra incluimos a personas que se han trasladado al centro de atención, ya sea a través nuestro o de la Policía. De los identificados, 21 son mujeres y 416 son hombres. 334 son de Manizales, 87 de otros municipios y 16 extranjeros”.



En relación a las gestiones, Alzate manifestó que hacen recorridos por las calles de día y de noche, los trasladan hasta la sede, verifican el estado en que están y hacen intervención psicosocial con siete personas: dos psicólogos, dos trabajadores sociales y tres operarios. “A diario recibimos alrededor de 70 personas; a todos les invitamos a ir, pero es un proceso voluntario”, apuntó.



Además, desde la Secretaría de Gobierno quedó en firme el compromiso de construir un albergue de paso transitorio para que haya en la ciudad un espacio con mejores condiciones. Se espera que eso sea realidad finalizando el año.



En medio de la actividad de inmersión, el concejal Marín recaudó 1.200 pesos en 20 minutos. De acuerdo con las autoridades, el promedio es mucho mayor y esa situación sería una de las motivaciones para que estas personas no se acojan a programas de rehabilitación o atención integral.



“Ser habitantes de calle se les vuelve un negocio. Los he escuchado decir que si van al programa pierden tiempo de recoger plata”, aseveró Hernando Peláez, funcionario de la Secretaría de Gobierno.



Por su parte, el coronel Luis Fernando Arcos, comandante de la Policía, señaló que en la ciudad hay quejas continuas, pero también conductas que no favorecen.



“La comunidad se queja, pero no cae en cuenta que muchas veces hacen que se ubiquen en un lugar determinado porque les dan comida, ropa o dinero, lo convierten en un sitio motivante”, explicó Arcos.



Durante las recientes jornadas de atención a la población habitante de calle, funcionarios de la administración han reiterado el llamado a no darles limosnas, pues argumentan que esto motiva la llegada de personas de otros municipios que encuentran en esa situación un estilo de vida, en el cual, además, incluyen a menores de edad.



LAURA USMA

PARA EL TIEMPO

MANIZALES