Funcionarios de la Sociedad de Activos Especiales -SAE- anunciaron acciones legales en contra del concejal de San Marcos (Sucre) Leonidas Zayas, quien habría invadido con ganado un predio que esta entidad había entregado a 42 familias campesinas.



La SAE denunciará al funcionario ante la Procuraduría por tomar posesión del predio en forma arbitraria e ilegal y más cuando la finca tiene un pasado delictivo, y fue entregado a los labriegos por orden del Presidente Petro, en ceremonia especial.



El concejal Zayas aseguró que ya desalojó el predio donde pastaban sus animales quedando libres las tierras para los campesinos.



Lo que sucede es que tengo la connotación de ser político, de ser concejal y pertenecer al partido Cambio Radical

“En ningún momento he invadido las tierras, las reses siempre estuvieron en ese lugar, pero en su momento por aceptar que ya la finca pertenecía a otras personas, me fui con los animales a otra parte”, señaló.



Precisó el concejal Leonidas Zayas después de abandonar las tierras de los campesinos, se dio cuenta que otras personas ingresaron a la propiedad sin ningún control.



“Por la amistad y el compadrazgo que tengo con el anterior dueño de la finca, siempre tuve mis vacas en sus tierras, no soy un ganadero potentado, con gran cantidad de reses y me servía del pasto, pero cuando el predio fue entregada a las 42 familias saqué inmediatamente mis vacas”, dice Zayas.



Indicó que en el lugar no hay cercas, y que cualquiera puede ingresar sin ningún control.



“A los dos o tres días veo vacas de varias personas de la comunidad que tienen entre 12 y 15 animales, además de los búfalos del señor William Dumar y al notar esta situación, nuevamente ingresé a la finca los animales para que siguieran pastando”, afirmó.



“Lo que sucede es que tengo la connotación de ser político, de ser concejal y pertenecer al partido Cambio Radical y en este momento no hacemos parte de la coalición del gobierno y eso fue lo que aprovechó el Presidente Petro para publicar el trino a través de su cuenta

De twitter”, aseguró.

Trino del Presidente Petro lo obligó a

trasladar sus animales a otro lugar

Nunca se han entrevistado conmigo y lo que hicieron fue dejar un panfleto pegado en la puerta de mi casa, porque es un documento que no tiene ninguna firma

Leonidas Zayas fue enfático al decir que ningún funcionario de la SAE ha hablado con él, que no los conoce, y que es falso que haya tenido un acto de groserías con ellos.



“Es falso, nunca se han entrevistado conmigo y lo que hicieron fue dejar un panfleto pegado en la puerta de mi casa, porque es un documento que no tiene ninguna firma”, aseveró.



​

Contó que. sin embargo, después del trino del Presidente Petro trasladó sus animales a otro lugar muy lejos de la finca de los campesinos y que no es cierto que se hayan ocasionado afectaciones a cultivos.



“Ahí lo que hay sembrado es un arroz, pero de un particular. Los campesinos no tienen cultivos en esa finca”, dijo.



