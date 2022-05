“Fue un gran golpe, pero física y mentalmente estoy fortalecida, siento que sobreviví a un intento de homicidio y ahora solo tengo ganas de salir adelante, aunque para muchos fueron solo cuatro meses, para mí fue una eternidad”.

Así define sus últimos meses la concejal de Cartagena Gloria Estrada, quien recuperó su libertad esta semana tras un giro en su caso por fabricación, porte y tráfico de estupefacientes.



El escándalo contra esta mujer, oriunda de Magangué (Bolívar), estalló a las 2 de la tarde del 14 de enero cuando se hizo viral un video sobre su captura en el CAI del barrio Manga.



A Estrada, quien era presidenta del Concejo de Cartagena, la señalaban de esconder un kilo de cocaína en su camioneta, que tenía publicidad política del senador liberal Lidio García.



La presidenta del Concejo y dos de sus acompañantes, su novio Martín Barreto, y el productor musical Avelino Villamizar, fueron detenidos de manera inmediata. Un juez le dio a la concejal casa por cárcel y envió a prisión a Barreto y a Villamizar.



Cinco meses después de todo esto, la defensa de la concejal, en cabeza de los abogados Juan Royero y Eduardo del Río, logró demostrar que hubo un complot detrás de todo lo ocurrido.



El complot

Detrás de este caso se habría descubierto un intrincado complot entre políticos y policías para sembrar la cocaína en el vehículo.



En la audiencia fueron presentadas 14 entrevistas, fotos y videos, que incluyen testimonios del cuerpo de seguridad de la cabildante, policías, concejales y hasta el de un bombero de la estación de servicio donde tanquearon la camioneta antes de la captura.



La defensa argumentó que el kilo de cocaína que la Policía encontró debajo de la silla del conductor de la camioneta habría sido puesto allí por uno de los uniformados: el patrullero Alexander Salas, hoy destituido y con dos demandas penales en su contra, elevadas por sus mismos compañeros, a quienes habría ofrecido 15 millones de pesos para participar en la coartada.

La droga en el carro habría sido producto de un pacto financiado por el alcalde de la localidad norte virgen y turística, Andy Reales; el concejal Luis Cassiani Valiente, y el edil Pedro Aponte, quienes habrían pagado 40 millones para el montaje contra la concejal.



Los audios del capitán

Uno de los testimonios clave es el del capitán de la Policía Iván Darío Cadena, quien señaló que el edil Pedro Aponte lo contactó para que buscara a policías de la Sijín que ejecutaran el montaje.



“El man (Pedro Aponte) efectivamente me dijo a mí que había 40 millones de pesos para hacer esa vuelta. Que si yo tenía a la gente –señaló Cadena–. Él me llama y me dice: vos no tienes unos pelaos de la Sijín que sean firmes. ¿Y firmes para qué?, le digo. Es que necesito ponerle algo a alguien. Pero ¿a quién y qué? Le dije. Un ‘mancito’ por ahí que nos anda jodiendo a mí y a Andy (Andy Reales)”.

La conversación revelaría que se trataría de una retaliación por la suspensión del alcalde Andy Reales, impulsada desde la presidencia del cabildo. “Me lo suspendió Gloria Estrada y yo no me quedo con esa”, se escucha en el audio. “Hay que meterles unas armas y una coca”, le habría dicho el edil Aponte a Cadena.



El capitán, hoy policía activo en Arauca, es uno de los testigos claves en el proceso. Según Cadena, un mayor de la policía de apellido Bueno Aguilar habría sido el hombre que finalmente buscó a los patrulleros que orquestaron el falso operativo.

También fueron claves las declaraciones de los patrulleros de la Policía, adscritos al CAI de Manga, Sergio Alonso Martínez y Miguel Navarro, quienes confesaron que el patrullero Alexander Salas los abordó para ofrecerles 15 millones de pesos a cada uno para el ilícito. Según ellos, no aceptaron.



Los audios también revelarían que el kilo de cocaína le habría sido comprado a alias Paty Paty, uno de los criminales más buscados en la ciudad, responsable, según las propias autoridades, de más de 100 asesinatos por sicariato en una guerra entre el ‘clan del Golfo’ y la banda los Robledo.



Pese a que durante las audiencias la Fiscalía y el Ministerio Público no objetaron la libertad de Gloria Estrada, este caso apenas inicia.



La concejal, quien no puede revelar detalles del proceso, respondió unas preguntas de EL TIEMPO sobre su situación.



¿Cuál fue el mayor daño que le causó a su vida este proceso?

Definitivamente los daños irreparables fueron en muchos aspectos, mi familia sufrió al verme expuesta como una delincuente y yo sufría al ver su impotencia. En el tiempo que me tuvieron detenida, antes de la domiciliaria, dejaron a mi hijo menor sin mamá y sin forma de explicarle lo que estaba pasando.



Por mi parte, las noches en vela y el miedo que me dejó esta situación son sentimientos indescriptibles. Saber que algunas personas son capaces de hacer algo así me pone a pensar en qué más son capaces de hacer. Temo por mi vida, no concilio el sueño y la ansiedad no da tregua. Por otro lado, ver cómo muchos aprovecharon este tiempo para mancillar mi nombre, para usarlo como fortalecimiento de sus discursos dejándome a mí en el piso sabiendo que era inocente, ver y aguantar cómo se burlaban de mí, sin duda, ha sido de las cosas que más me han causado dolor en la vida.



¿Quiere volver a la política?

La política es el escenario donde ejerzo mi trabajo, estoy comprometida con mi ciudad, con quienes me eligieron y no pienso abandonarlos, repito, tengo muchos proyectos que me tocó suspender en este tiempo y que ahora es la oportunidad de retomarlos con fuerza y más pasión que nunca.



¿Qué sigue en el proceso?

Después de todas las pruebas expuestas, no creo que se tenga dudas de mi inocencia, nos corresponde esperar que la Fiscalía decida si precluye la investigación, por ahora seguimos vinculados a ese proceso.



¿Piensa regresar a la presidencia del Concejo de Cartagena?

Ese es mi cargo y no tengo como proyecto de vida renunciar a mis responsabilidades y ocupaciones. Pienso volver pronto a ejercer mis funciones.



¿Piensa demandar a los políticos implicados?

Yo solo quiero limpiar mi nombre y que se restablezcan mis derechos, creo en Dios y creo en su justicia. Por ahora estoy concentrada en mi defensa y entiendo que ya ellos están siendo objeto de investigación.



¿Qué problemas tuvo usted con los señores Andy Reales, Luis Cassiani y Pedro Aponte?

El ejercicio de mi cargo no es motivo para rencillas personales, el ritmo normal de las cosas no implica que tus contradictores políticos trasladen al ámbito personal una discusión. Por eso no le achaco estos hechos a ninguna decisión que haya tomado en el ejercicio de mis funciones. A veces las personas actúan por odios inmotivados de los cuales nunca nos damos cuenta, hasta que se materializan.



¿Qué piensa hoy de la justicia en Colombia?

Que tarda, pero llega.



¿Qué mensaje les envía a los policías?

Que se entreguen y digan la verdad para que puedan obtener la paz necesaria en su corazón. Que pidan perdón a Dios por intentar destruir a una mujer y a una familia que ni siquiera conocían y que jamás les hizo ni les haría daño.



¿Qué piensa hoy de la Policía en Colombia?

La Policía es una institución prostituida y debe ser sometida a cambios, que el rigor para la admisión del personal debe ser mayor y que deben promover eficazmente el verdadero amor por la patria.



Uniformados destituidos y con procesos

La Policía informó que dos de los policías involucrados ya fueron destituidos y uno de ellos enfrenta un proceso disciplinario y dos demandas penales.



“Conocidas presuntas irregularidades por parte de personal de la Policía (...). Hay que indicar que en el momento en que se presentaron, se aperturaron tres investigaciones disciplinarias, que hoy están vigentes, más una investigación penal. Sobre este caso hay dos hombres destituidos, inhabilitados por 10 años para cumplir funciones públicas”, dijo el general Nicolás Zapata, de la Policía de Cartagena.



EL TIEMPO buscó hablar con funcionarios señalados de orquestar y financiar el complot, pero ninguno respondió hasta el momento.



JOHN MONTAÑO

Corresponsal de EL TIEMPO

CARTAGENA

En Twitter: @PilotodeCometas