Una polémica entre el Gobierno actual y el del expresidente Duque se ha desatado tras la visita del presidente Petro a Providencia este fin de semana para supervisar el avance de la reconstrucción luego del paso del huracán Iota en noviembre de 2020.

Una vez allí, el presidente criticó lo realizado por su antecesor y denunció sobrecostos. “El costo promedio de estas casas hechas en concreto en la reconstrucción de Providencia ha sido de 600 millones de pesos. Es la concepción de la reconstrucción la que produce esta barbaridad de costos. Se hizo alrededor del concreto y no del ser humano. Se hizo alrededor de imponer los criterios desde Bogotá y no de apoyarse en la comunidad raizal y su cultura”, escribió Petro en su cuenta de Twitter.



Aunque el Gobierno Duque, en cabeza de Susana Corra, designada por Duque como gerente para la reconstrucción de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, se ha defendido de los señalamientos del nuevo presidente, más dirigentes se han unido a las críticas de Petro.

Elsa Robinson, concejal de Providencia, denunció este lunes en Caracol Radio el mal estado de las viviendas que fueron construidas hace menos de un año y los sobrecostos que tuvieron.



Según Robinson, tiene pruebas de que las casas se están pudriendo y tienen grietas. Además, aseguró que es imposible que cada un de esas casas haya costado 600 millones de pesos.



"Yo estuve en muchas mesas de trabajo y esas no eran las casas que concertaron en las mesas. Decían que iban a tener dos habitaciones más el baño. Esa casa de perfil que ellos dicen que vale 600 millones jamás cuesta eso. Para mí, esas casas no están seguras contra un huracán de tercera o cuarta categoría", dijo Robinson.



Además, la concejal señaló que las viviendas tienen problemas con el acueducto y alcantarillado, por lo que las personas han hecho pozos sépticos en los patios de sus casas y deben bañarse en los arroyos.



"Nosotros no tenemos alcantarillado. Los pozos que ellos hicieron son como para un alcantarillado y no tenemos. Hicieron unos pozos muy pequeños y están rebozados. Están obligando a la gente a coger las casas sin pozos y le están diciendo a la gente que eso ya está finalizado y tienen que firmar", aseguró la concejal.

Respuesta del Gobierno de Duque

Según Susana Correa, la exdirectora de Prosperidad Social, la reconstrucción fue una “intervención integral”, fundamentada en “decisiones estratégicas”.



“Providencia no es solo viviendas. 357 actividades implementadas constituyen el universo de acciones definidas”, expresó. De acuerdo con ella, más que edificar, se buscó recuperar los sectores agrícola, comercial, industrial, turístico, cultural, deportivo, energético, entre otros, que se vieron golpeados por el desastre natural.



“La reactivación económica es un hecho y los turistas volvieron a Providencia y a Santa Catalina. 150 posadas y establecimientos turísticos reconstruidos, restaurantes en funcionamiento, 216 negocios dotados y 54 establecimientos comerciales al servicio de la gente. 58 lanchas y más de 150 motores para la comunidad pesquera de las islas”, añadió.



Por su parte, el exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, Víctor Muñoz le respondió al presidente Petro que las 737 casas reconstruidas costaron 393 millones de pesos y cuentan con áreas de entre 45 y 180 metros cuadrados. Mientras que otras más grandes, tipo refugio, “en estructura metálica y concreto” y con un área de entre 86 y 111 metros cuadrados costaron 695 millones de pesos.



