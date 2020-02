Concejal de Manizales denuncia amenazas de muerte

Christian Pérez, elegido concejal en Manizales por el partido Alianza Social Independiente (ASI) en las pasadas elecciones regionales, denunció amenazas de muerte en su contra.

El cabildante manifestó que el pasado lunes en horas de la mañana recibió una llamada en su celular personal en la cual fue insultado y amenazado.



En la llamada le advierten que “no había que meterse en causas de ‘sapos’ porque de lo contrario acabarían con su vida”, denunció Pérez.



El político aseguró que desconoce los motivos de la amenaza.

“Desde hace 15 años me dedico a denunciar mala prestación del servicio de salud, apoyando a personas que no reciben atención o que las EPS les incumplen con tratamientos. Me toma por sorpresa, además, porque a diario no me topo sino con mensajes de apoyo a mi labor”, comentó el cabildante.

Este concejal fue el mismo quien hace meses denunció las intimidaciones de las que había sido víctima un líder social de las comunidades afrocolombianas en la capital caldense.



Pérez, quien ocupa por primera vez un cargo de elección popular, informó que ya instauró la denuncia ante las autoridades competentes y añadió que tanto a sus colaboradores como a él los caracteriza el diálogo, la tolerancia y la comprensión, por lo que, “con tranquilidad”, seguirá trabajando por las causas que defiende.



