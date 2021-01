Concejal de Ibagué es denunciado por sus parrandas en confinamiento

Con parranda y equipo de sonido a todo volumen fue sorprendido en el puente festivo de Reyes el concejal de Ibagué, Tolima, Ricardo Zarta.



Lo que llama la atención es que la ruidosa celebración de este concejal del Centro Democrático se realizó en el puente festivo de Reyes cuando la Alcaldía de Ibagué había declarado toque de queda y confinamiento total para frenar la propagación del covid-19 en una ciudad que registra más del 90 por ciento en ocupación de camas UCI.



La denuncia pública fue presentada mediante video por un grupo de habitantes del conjunto residencial Calatay, una zona estrato 3 de la avenida Ambalá, en Ibagué, donde sus habitantes afirmaron que “ya no soportamos al concejal Zarta”.



Por lo visto han sido varias las parrandas organizadas por el cabildante pero el fin de semana anterior a sus vecinos se les colmó la paciencia y, armados de valor, procedieron a exigirle buen comportamiento.



En medio de la noche una señora tocó la puerta del apartamento y cuando el concejal salió ella le reclamó diciendo: “nos hemos tenido que aguantar la bulla de anoche, y hoy otra vez”.



“Todos los vecinos estamos desesperados porque anoche no nos dejó dormir”, le decía una y otra vez la señora que estaba acompañada de otro grupo de personas.



“Usted viene de la otra torre y está acostumbrado a hacer escándalos, pero aquí no nos viene a dañar la convivencia ni el sueño”, le insistió.

Y luego la señora le dijo: ¿usted si se alcanza a imaginar el volumen tan alto que tiene su equipo de sonido que todos los vecinos nos vimos obligados a salir de los apartamentos y reclamar?



Al instante otro ciudadano señala en el video que “nos encontramos con el concejal Zarta, todos sus vecinos estamos desesperados con sus escándalos, ya no lo soportamos”.



Con la puerta de su apartamento medio abierta el concejal solo atinaba a decir: “discúlpeme, es que le tengo puesto el bajo, ya le bajo volumen”.

FABIO ARENAS

PARA EL TIEMPO

TOLIMA