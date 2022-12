Ricardo Zarta, concejal del partido Centro Democrático, en Ibagué, Tolima, habló este martes tras el escándalo del domingo pasado cuando, con grado 2 de alcoholemia, chocó su camioneta contra un automóvil que se encontraba estacionado en una calle del barrio Viveros.



En un video que subió a las redes sociales, Zarta afirmó que buscó a la familia propietaria del carro chocado para “subsanar los daños físicos y materiales”.



“Nadie está exento de un accidente, lo importante es tener la gallardía de aceptar los errores, enmendarlos y responder”, dijo.



Recordó que, el domingo, “iba en mi vehículo, giré a la izquierda y me choqué con un automóvil Kia”.



Zarta y la familia Manchola, dueña del vehículo, llegaron a una conciliación amigable “y la verdad es que ya comencé a responder por los daños causados”.



“Pido, de corazón, disculpas por este error”, dijo.



La familia Manchola señaló en el video que valora la “valentía del concejal, su nobleza, quien nos llamó por teléfono para subsanar los daños del vehículo”.



Es importante aclarar que el incidente no dejó personas heridas, y la Secretaría de Tránsito de Ibagué corroboró que la prueba arrojó grado 2 de alcoholemia.



Testigos del accidente en el barrio Viveros señalaron que “el concejal estaba embriagado, no se podía ni tener”.

