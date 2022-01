“Pasamos unas noches muy pesadas, muy duras, no es culpa del destino, es una decisión que toman los dueños de lo ajeno”, afirmó el pescador Silvio Bonilla, pocas horas después de haber sido rescatado con vida con otros dos pescadores más, tras haber permanecido nueve días desaparecido en las aguas del Océano Pacífico.



Su rescate se produjo en horas de la noche del 4 de enero, cuando el piloto de una motonave que transportaba pasajeros, logró observar la embarcación “Luz de esperanza” con los tres hombres a bordo.



(También lea: Advertencia de expertos de salud del Valle sobre variante Ómicron)

Un buque de la Flotilla de Superficie de la Fuerza Naval del Pacífico logró llegar hasta la zona en el área general de la bocana del río Naya, localizaron la embarcación y sus tres hombres fueron rescatados y puestos a salvo por las unidades de la Armada de Colombia.



“Agradezco a Dios y a mi familia que en ningún momento me dejó solo y a la Armada Nacional de Colombia que ha estado pendiente de todo”, dijo visiblemente cansado pero muy emocionado el hombre de 33 años de edad tras el reencuentro con sus seres queridos en Tumaco y añadió “es una gran alegría volver a casa, nunca se me pasó por la mente este momento”.



Diego Angulo, de 30 años, el otro pescador tumaqueño rescatado sano y salvo indicó emocionado “yo quería pasar con mi familia la Navidad, gracias a la Armada Nacional hoy estamos con vida”, y luego dijo “estoy muy feliz de ver a nuevo a mis familiares, me siento bien”.



(Le puede interesar: Cadáveres hallados en montaña de Jamundí eran de venezolanos)



El más veterano de los tres Jaime Perea, de 63 años, no lo podía creer que estuviera con vida y rodeado de sus seres queridos a quienes les agradeció por sus oraciones durante los días en que estuvo desaparecido en las turbulentas aguas del Pacífico.



Los tres pescadores recibieron los primeros auxilios por el personal médico de Sanidad Naval Militar, luego de permanecer 9 días bajo las inclemencias del clima, por lo que se les brindó la alimentación, hidratación y la asistencia humanitaria necesario, ahora su estado es bueno.

El rescate fue adelantado por la Armada Nacional Foto: Armada Nacional Los tres pescadores fueron se reencontraron con sus familias. Foto: Armada Nacional

Su reencuentro con sus familiares en la madrugada de hoy en Tumaco fue muy emotivo, hubo pancartas con mensajes de alegría y entre abrazos y aplausos les dieron la bienvenida.



Según la versión entregada por los pescadores, el 27 de diciembre pasado cuando salieron a una faena de pesca en el área general del Pacífico Nariñense, se habría registrado el hurto de los motores de la embarcación en la que se transportaban y por eso quedaron a la deriva.



Las autoridades adelantan la investigación correspondiente y la Fuerza Naval del Pacífico aumenta las operaciones de seguridad y control en la región, con el fin de contrarrestar la criminalidad.



(Lea también: El estadio de Tuluá tendrá un moderno sistema de iluminación)



El jefe de Estado Mayor de la Fuerza de Tarea Conjunta contra el Narcotráfico No. 72, coronel Diego Patrón Cáceres, al referirse al hecho indicó que gracias a la intensa búsqueda de la Armada Nacional y la Alcaldía de Tumaco se logró el rescate de los pescadores.



“De esta manera la Armada de Colombia y la Fuerza Naval del Pacífico ratifican su compromiso de salvaguardar la vida en los ríos y en el mar disponiendo de todas nuestras capacidades para atender cualquier emergencia que se presente”, subrayó.



Fue necesario emplear patrones de búsqueda modelados por el Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas del Pacífico, basados en las coordenadas donde fueron vistos por última vez.



Igualmente la Capitanía de Puerto en Tumaco había emitido un aviso a los navegantes que se encontraban transitando en el área general del Pacífico Nariñense, informando las características de la embarcación desaparecida.

Más contenido de Colombia

- Conozca cuáles son los 10 mejores colegios de Cali, según las Pruebas Saber



- Preocupación en Cali: colapsó la disponibilidad de toma de pruebas covid-19



- Desde Navidad, sin servicio de Internet en el norte de Cali



MAURICIO DE LA ROSA

PASTO