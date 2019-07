Con 'tutelatón' invasores de Villamaría (Caldas) piden reubicación

Cuarenta y seis familias de una invasión en Villamaría (Caldas), radicaron ayer igual número de tutelas. Los habitantes del sector fueron desalojados de una zona de invasión la semana pasada, pero ante la ley alegaron que “tienen derecho a una vivienda digna”.

“La gente fue desalojada sin tener en cuenta que no tenían a dónde ir. Hay menores de edad, discapacitados, víctimas del conflicto y están en casas de familia sin saber qué hacer. Lo que pedimos es que por lo menos los reubiquen en un coliseo o algo”, señaló Lina Ramírez, vocera de los afectados.



Según Ramírez, la administración municipal (dueña del predio ocupado por las familias), no notificó las fechas del desalojo, por lo que no tenían nada previsto.



“Nosotros llevamos 10 años en el sector y claro, su se han presentado situaciones de riesgo con las lluvias, pero en la Alcaldía no nos dan soluciones, solo dicen que cumplen la ley sin pensar en quienes se quedan sin nada de un día para otro”, señaló Ramírez.



Al respecto, el alcalde de Villamaría, Juan Alejandro Holguín, indicó que “se hizo lo que la ley nos ordenó hacer, y si no lo hacíamos éramos sujetos de apertura de investigaciones, de sanciones disciplinarias y hasta de multas”.



Los afectados también reclamaron, días atrás, ayudas económicas para subsanar sus gastos, a lo que el mandatario respondió que a algunas familias, “priorizadas por su situación económica”, se les brindó un auxilio económico único de 350.000 pesos.



Añadió que, en cuanto a la posibilidad de viviendas de interés social, deberán presentar los documentos “igual que los otros villamarianos que están a la espera”.



Laura Usma Cardona

Para El Tiempo - Manizales