Candidato a la Alcaldía de Manizales, a 10 días de quedarse sin aval

John Alfredo González, candidato a la Alcaldía de Manizales por el movimiento Creo, se jugó su última carta para conseguir el aval que lo deje participar de las elecciones.

González había pedido rectificación del conteo de firmas a la Registraduría, ya que de 86 mil firmas que presentó, solo le reconocieron 33.649 y necesita mínimo 50 mil. Ante la negativa de la Registraduría, Creo radicó una tutela en contra de esta entidad, porque, aunque en la respuesta aceptó algunos errores, decidió no volver a revisar.



“Estamos en pie de lucha y radicamos esta tutela porque tenemos las pruebas de que las firmas son válidas. Además, cómo es posible que la Registraduría tenga como respuesta que se le perdieron 17 folios y, al verificar, sean más de 60 extraviados”, expresó González.



A esta aspiración solo le quedan 10 días hábiles, tiempo de respuesta del recurso, ya que de no ser favorable, González no podría ser candidato. “Es un proceso complicado, pero si no podemos estar en esta contienda electoral estaremos desde veedurías ciudadanas. Esperamos buenas noticias, creemos en milagros”, apuntó.



Por ahora, la campaña está frenada porque al no tener aval no puede participar de foros ni hacer publicidad en las calles.



LAURA USMA CARDONA

PARA EL TIEMPO

MANIZALES