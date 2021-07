Con tutela buscan evitar retorno a clases presenciales en el Meta

El Juzgado Primero Administrativo de Villavicencio admitió la acción de tutela presentada por la Asociación de Educadores del Meta (ADEM) mediante la cual pretende evitar el regreso a clases presenciales en Villavicencio y en el departamento del Meta.

La ADEM argumenta, en la acción jurídica, que las condiciones de bioseguridad no están dadas y se pone en riesgo la integridad, la salud y la vida de comunidad educativa.



Para el sindicato de profesores no se han adoptado las medidas para garantizar en debida forma la prestación presencial del servicio educativo oficial, porque las instalaciones educativas “no cuentan con ningún tipo de protocolo y la totalidad de los docentes no tienen el esquema de vacunación completo, y muchos de ellos por tener comorbilidades pueden presentar reacciones patológicas”.



Con la tutela, los docentes habían solicitado la medida provisional de suspensión inmediata del retorno a clases, la cual no fue admitida por el juez.



El despacho judicial, al admitir la demanda, les da dos días al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, al Ministerio de Educación y a las secretarías de Educación del Meta y Villavicencio para que rindan un informe sobre el estado de las instalaciones educativas y el avance del plan de vacunación de los docentes.



Entre otras, el juez solicita que se informe cuáles son las sedes educativas del departamento del Meta y del municipio de Villavicencio que no cumplen con los protocolos de bioseguridad y cuáles son las actuaciones o el plan de acción específico adelantado por estas entidades territoriales, para lograr que se retome la prestación del servicio educativo de forma presencial.



El secretario de Educación del Meta, Jhon Sanabria Garzón, anunció al comienzo de la presente semana que los 28 municipios a cargo de ese despacho tienen que regresar a clases de manera presencial y gradual a partir del 2 de agosto y en el municipio de Villavicencio los estudiantes deben retomar la presencialidad a partir de la próxima semana.



