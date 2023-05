La inseguridad en Cartagena sigue haciendo se las suyas. Las víctimas recientes fueron un periodista y productor del Canal Cartagena, que el pasado jueves en la noche fueron abordados por delincuentes en motos, y los despojaron de sus pertenencias cuando estos terminaban su jornada laboral.



El periodista Sander Arteaga y el productor Luis Ferrebus denunciaron el hecho ante la Fiscalía y pidieron a las autoridades mayor control y presencia en el barrio El Bosque, lugar donde se presentó el hecho y el cual ha sido escenario de otros casos de inseguridad.

"De pronto aparecieron en una motocicleta, el parrillero se baja con un revólver calibre 38 y nos apuntó con el arma amenazándonos que le diéramos los celulares, que si no queríamos perder la vida se los entregáramos", narró Arteaga al Canal Cartagena.



Afortunadamente, dicen las víctimas, solo se trató de perdida de objetos materiales.



"No sabíamos en esos momentos que nos iba a ocurrir, nuestra vida está en juego por unos aparatos como estos (celulares), es una situación que se ha escapado de las manos de las autoridades y esperamos que tomen las correcciones para que la ciudad vuelva a ser una opción para todos”, contó por su parte Ferrebus.



La situación quedó grabada en una cámara de seguridad del sector.