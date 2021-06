Con ponqué, conmemoran 6 años sin puesto de salud en Santa Marta

En el corregimiento de Gaira, Santa Marta, la comunidad conmemoró con una gran torta y una marcha los 6 años de incumplimientos por parte de los gobiernos locales de turno.



La población reclama la construcción del puesto de salud que fue demolido en el año 2015, así como la puesta en funcionamiento de un coliseo deportivo que pese a que se terminó en el 2018 para los Juegos Bolivarianos, nunca pudo utilizarse por daños en su estructura.





Con pancartas y arengas de rechazo, los manifestantes recorrieron las calles de Gaira hasta concentrarse en la parte externa del escenario deportivo deteriorado, donde compartieron el ponqué, que para ellos representa el engaño y el olvido de los últimos alcaldes que gobernaron a la ciudad.



Los participantes de la protesta aclaman que se les aplique la “vacuna anticorrupción” como cura a todas las dificultades y molestias que han padecido por casi una década por promesas incumplidas de los mandatarios de turno.



Han pasado siete años y todavía no se ha avanzado en la ejecución de la obra; mientras tanto, la comunidad ha padecido por no tener un lugar adecuado para la atención en salud. Foto: Roger Urieles

Había centro asistencial pero fue demolido para doble calzada.

La mayor inconformidad de esta comunidad tiene que ver con la falta de un puesto de salud donde acudir en caso de alguna emergencia.



Anteriormente, el sector contaba con un centro asistencial, pero fue demolido para dar paso a la construcción de una doble calzada.



En ese momento, el alcalde de la época, Carlos Caicedo manifestó que tenía asegurado $1.800 millones de pesos que entregó la firma constructora por el predio y que en cuestión de un pequeño tiempo se gestionaría el lote y el dinero faltante para que los gaireros contaran con un puesto de salud con mejores características y servicios.



Sin embargo, han pasado los años y todavía no se ha avanzado en la ejecución de la obra; mientras tanto, la comunidad ha padecido por no tener un lugar adecuado para la atención en salud.



“Nos atienden en una casa que es igual a nada. No hay servicio de urgencia, no se cuenta con medicamentos y la atención es bastante precaria. Estamos prácticamente sin asistencia médica”, manifestó el edil de la localidad 3, Diego García.



Coliseo de lujo

Otro reclamo de la comunidad es por el estado de abandono en el que permanece el coliseo deportivo que solo funcionó para los Juegos Bolivarianos y posteriormente tuvo que cerrarse porque presentó daños en múltiples zonas que representaban un riesgo para los deportistas y asistentes en general.



“Tenemos un escenario deportivo moderno de lujo porque nunca sirvió para nada. Ni siquiera podemos ingresar porque nos puede caer el techo encima o terminar de hundirse el piso o suceder cualquier otro daño. En este momento está obsoleto”, añadió el líder.



Respuesta de la Alcaldía

La alcaldesa, Virna Johnson, intentó evitar la protesta y se reunió una noche anterior con representantes de la comunidad para contarles lo que sucede con el puesto de salud y el escenario deportivo y comprometerse a trabajar en una solución.



La mandataria, informó que la pandemia afectó el avance de la construcción del Centro de Salud de Gaira. Además, debido a que esta obra se financia en parte con recursos de regalías, hubo necesidad de modificar el proyecto para adecuarlo a las nuevas normas establecidas en la reforma que sufrió la Ley de Regalías.



“Ya todo lo concernientes al centro asistencial fue remitido nuevamente al Ministerio de Salud, el cual debe devolver al Distrito la verificación y la actualización del presupuesto. Una vez se tenga el concepto de esta cartera, la Alcaldía Distrital iniciará el proceso precontractual y contractual con el objeto de dar cumplimiento al compromiso adquirido con la comunidad”, explicó.



Respecto al Coliseo de Gaira, dijo que se están adelantando las gestiones pertinentes para que esté en óptimas condiciones para el disfrute de la población.



“Una vez presentados los daños en el escenario, se le exigió al contratista los arreglos pertinentes, que no fueron suficientes. Ante la negativa del contratista de volver a realizar los arreglos se hizo necesario dar inicio a los procesos administrativos y jurídicos”, comentó.



Por su parte, la gerencia de Infraestructura del Distrito indicó que el presente contrato se encuentra en proceso jurídico por parte de la Dirección de Contratación (por la estabilidad y calidad de la obra), para declarar la exigibilidad de las garantías.

Roger Urieles

Especial para EL TIEMPO

Santa Marta

