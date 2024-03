'Con personería o sin personería, la lucha seguirá para superar la pobreza' : Caicedo

dCarlos Caicedo, líder y fundador del grupo político de Fuerza Ciudadana, se enfrenta a una dura realidad: la anulación de la Personería Jurídica de su partido por parte de la Sección Quinta del Consejo de Estado.

Como figura central de este movimiento político, Caicedo asume la noticia con una mezcla de sorpresa, inconformidad y firmeza en su compromiso de seguir luchando por la justicia y la democracia en Colombia.

El exgobernador de Magdalena dijo que la anulación de la personería jurídica es un golpe injusto a Fuerza Ciudadana, en un momento en que el partido busca consolidarse como una alternativa política en el panorama nacional.

Carlos Caicedo fuendador de Fuerza Ciudadana. Foto:Archivo EL TIEMPO Compartir

En sus declaraciones, denunció que la decisión del Consejo de Estado no tuvo en cuenta los argumentos presentados por el Consejo Nacional Electoral (CNE) ni los de la defensa del partido.

Para él, esta situación refleja una falta de equidad y justicia en el tratamiento de Fuerza Ciudadana, comparada con otras agrupaciones políticas que enfrentaron situaciones similares.

Carlos Caicedo respondió varias preguntas para dar a conocer cómo afecta esta decisión el crecimiento que ha mostrado Fuerza Ciudadana y lo que tiene planteado para no perder el terreno en el l escenario nacional que se venía ganando a través del partido.

¿Cómo recibieron la noticia de la anulación de la Personería Jurídica de Fuerza Ciudadana?

Nos tomó completamente por sorpresa. Consideramos que esta decisión va en contra de los valores fundamentales de nuestra Constitución y contradice los avances orientados hacia la apertura democrática y la paz, especialmente en el contexto postconflicto.

- ¿Cuál es su reacción ante el hecho de que el Consejo de Estado no haya tenido en cuenta los argumentos del CNE ni los de la defensa del partido?

Rechazamos categóricamente este fallo que, desde nuestro punto de vista, no ha considerado adecuadamente los elementos presentados en nuestra defensa. Es particularmente desconcertante que, a pesar de argumentos similares en otros casos, se haya decidido en contra de nuestra personería.

Después de enfrentar lo que usted denomina montajes judiciales y ataques de diversas instituciones, ¿cómo evalúa la situación actual de Fuerza Ciudadana y cuál considera que ha sido el impacto más significativo de estos embates?

A lo largo de los años, hemos enfrentado montajes judiciales orquestados por diversas entidades, desde la Fiscalía hasta la Registraduría. Estos ataques nos han llevado a enfrentar situaciones como la privación de la libertad, embargos e inhabilitaciones. El impacto ha sido considerable, pero no hemos desfallecido. Hemos sorteado estas adversidades con la firme convicción de seguir luchando por los derechos políticos de quienes encuentran en Fuerza Ciudadana la voz de sus ideales.

-Frente al reciente fallo que anula la Personería Jurídica de Fuerza Ciudadana, ¿cómo asume el partido este revés legal y cuál es su posición ante las acusaciones de lawfare y el supuesto robo de elecciones que usted ha denunciado desde la ultraderecha en Santa Marta?

Este fallo se suma a una serie de ataques que hemos enfrentado, incluyendo el supuesto robo de elecciones por parte de la extrema derecha en Santa Marta. Consideramos que estas acciones forman parte del lawfare en nuestra contra. Sin embargo, queremos dejar claro que no saldremos corriendo, no nos arrinconarán y no nos cerrarán el camino hacia el espacio nacional. Seguiremos en las calles, luchando en favor de las mayorías y por el cambio social para superar la pobreza, junto al pueblo que nos respalda.

-Usted menciona la supuesta influencia de argumentos de ultraderecha en esta decisión. ¿Puede ahondar en ese punto?

Es evidente que hay fuerzas con agendas particulares que buscan debilitar a proyectos políticos alternativos como el nuestro. Creemos que la ultraderecha ha influido en este fallo mediante leguleyadas y odio ideológico, con el claro objetivo de revocar la personería jurídica de Fuerza Ciudadana.

- ¿Cómo afecta esta decisión a su partido, especialmente considerando que la personería fue otorgada hace solo 15 meses?

Esta decisión representa un golpe considerable, ya que en poco tiempo hemos logrado expandirnos como una fuerza política coherente y comprometida. Hemos transformado positivamente la vida de miles de personas y, sin duda, esta situación complica nuestra misión de seguir siendo un referente de izquierda que genera cambio con resultados.

-Frente a las acciones judiciales anunciadas, ¿cuál será la estrategia de Fuerza Ciudadana?

Emprenderemos acciones judiciales, tanto a nivel nacional como internacional, para salvaguardar los derechos políticos de nuestros militantes y representantes. No permitiremos que este fallo mancille el ejercicio democrático de quienes nos eligieron.

-Finalmente, ¿cómo planean mantener la lucha y la presencia de Fuerza Ciudadana en la escena política nacional?

La legitimidad de Fuerza Ciudadana proviene del pueblo, y continuaremos existiendo como un movimiento que encarna la fuerza del cambio desde la Región Caribe hacia toda Colombia. Invitamos al pueblo colombiano a unirse masivamente a Fuerza Ciudadana, porque con o sin personería, nuestra lucha seguirá siendo el cambio para superar la pobreza.

Roger Urieles

Para EL TIEMPO Santa Marta

En X: @rogeruv