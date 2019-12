La terapia del hospital de Caldas a pacientes para despedir el 2019

Esta semana, en el tercer piso del hospital de Caldas en Manizales, el silencio ha sido interrumpido por el sonido de un saxofón y un parlante del cual salen ritmos y cánticos navideños.

Es en ese momento cuando médicos, enfermeras, visitantes y enfermos se preparan para recibir una especie de terapia sorpresa en la que Papá Noel y varios caninos se pasean por los pasillos para visitar a cada uno de los enfermos.

Son cuatro perros, tres labradores y un pastor de Shetland, los que acompañan a aquel Papá Noel que toca el saxo a todo pulmón mientras es seguido por una fila de médicos y enfermeras que entra a las habitaciones, llevando a cada interno un poco de gozo y música de fin de año.



El propósito de este grupo, cuyo lema es ‘Queremos devolver sonrisas’, es alegrar el corazón de aquellos pacientes que, además de su enfermedad, sienten nostalgia por no poder celebrar con buena salud el fin de año.



Esta iniciativa ha llamado la atención en la capital caldense y, por eso, directivos y organizaciones como la Fundación Contacto se han vinculado, para llevar el mensaje de que la vida es alegría sin importar las circunstancias.

Directivos y organizaciones se han sumado a esta iniciativa. Foto: Jonh Jairo Bonilla

La felicidad se ha notado entre los pacientes, que con sonrisas y palmas reciben este tierno regalo hecho con el corazón, como doña Bertha, quien no se contuvo de cantar y aplaudir las canciones pese a algunas restricciones físicas. Ella, aunque no podía levantarse, siguió el ritmo de las canciones moviendo su cintura y su cabeza.



Para el director científico del hospital, Juan Felipe Valencia, esto no es solo un momento de alegría, sino una terapia recuperadora para todos porque, dice, levanta el ánimo y alivia el corazón.

La música decembrina inundó el centro de salud con un ambiente de fiesta. Foto: Jonh Jairo Bonilla

En el hospital todos quisieron abrazar o tomarse una foto con los tiernos perros. Otros acompañaron las canciones decembrinas y los demás aplaudían el gesto de los galenos y su equipo médico que, con sombreros y disfraces, mostraban la alegría que puede vivirse dentro de un hospital.Esta celebración ha tenido gran acogida por parte de familiares y pacientes, quienes han mostrado su gratitud por tan significativo regalo.

El pastor Shetland fue uno de los caninos visitantes que despertaron ternura en las instalaciones del Hospital. Foto: Jonh Jairo Bonilla

JONH JAIRO BONILLA

Para EL TIEMPO

MANIZALES