Dos sepelios multitudinarios tuvieron los periodistas asesinados en el interior de un carro en una trocha que conducía al municipio de Fundación.



Familiares, amigos y colegas llegaron de la misma localidad y otros municipios y la capital del departamento, para despedir a Dilia Contreras y Leiner Montero, quienes eran muy apreciados en el Magdalena.

Dilia fue sepultada el lunes en horas de la tarde, mientras que a Leiner lo despidieron la mañana de este martes.



Ambos eventos estuvieron llenos de dolor e impotencia por parte de las familias y asistentes en general. Ninguno todavía puede creer la manera tan trágica como llegó a su fin la vida de los dos comunicadores sociales llenos de sueños y proyectos.

Sonaron canciones que interpretaba Dilia Contreras

Dilia Contreras no tenía mucho tiempo de estar en Fundación. La mayor parte de su carrera la ejerció en Santa Marta y Bogotá. Foto: Cortesía

Durante el traslado del féretro de Dilia a la iglesia y el cementerio, se escuchó a todo volumen desde un carro, canciones de vallenato y bolero que interpretó la joven periodista, quien combinaba su oficio de informar con la música.



Sus padres e hija de 16 años no podían dejar de llorar y pedir justicia mientras se dirigían a darle el último adiós a su pariente. Muchas veces se quebrantaron y tuvieron que ser asistidos por los demás acompañantes.



Su papá Orlando Contreras, manifestó que su hija no tenía enemigos ni problemas. “Ella era muy sana con una carrera por delante. Estoy seguro que la mataron por estar en el lugar equivocado”, señaló el padre, quien cuenta que Dilia se había desplazado hasta Santa Rosa de Lima para trabajar.



Dilia Contreras no tenía mucho tiempo de estar en Fundación. De hecho su trabajo profesional como periodista lo había ejercido el mayor tiempo en Santa Marta y Bogotá.

Fundación lamentó la muerte de Leiner



Leiner Montero como si se inició y fue creciendo periodísticamente en ese municipio, tenía un reconocimiento y aprecio mucho más grande en ese pueblo, donde un río de gente lo acompañó y lloró su repentina partida.



El cortejo fúnebre también estuvo acompañado por música a alto volumen con las canciones que Leiner solía escuchar y disfrutar con sus seres queridos.



“Los violentos nos quitaron un gran periodista, amigo, padre de familia y ser humano. Lo único que pedimos es que se haga justicia”, manifestó uno de sus primos mientras lloraba aferrado al ataúd.

Aumentan a $70 millones la recompensa

En el consejo de seguridad celebrado en el municipio de Fundación, la alcaldía anunció que destinaría $20 millones a la bolsa de recompensa para lograr la captura de los asesinos de los comunicadores sociales.



Con esto aporte, el dinero que se entregaría por información para identificar y ubicar a los responsables del doble crimen aumentó a 70 millones de pesos.

Policía brinda protección al herido

La Policía del Magdalena informó que se encuentra prestándole vigilancia permanente a Joaquín Gutiérrez, quien resultó herido en este atentado criminal.



Gutiérrez está fuera de peligro y ha entregado detalles importantes a las autoridades sobre lo que sucedió la madrugada del sábado, cuando sujetos armados interceptaron y atacaron a tiros el vehículo donde viajaban los periodistas luego de realizar cubrimiento de las fiestas de Santa Rosa de Lima.

