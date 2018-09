Con menos votos, eligieron los nuevos comités de cafeteros en el Eje

En ninguno de los tres departamentos del Eje Cafetero se alcanzó la meta de participación en las elecciones cafeteras que se realizaron el fin de semana pasado.

Al parecer, la actual crisis del sector, golpeado por una dura caída de los precios cuando se comienza a recoger la cosecha grande del grano, se reflejó en un aumento de la abstención con respecto a los comicios del 2014.



Sin embargo, los directores ejecutivos de los comités departamentales de cafeteros, que representan a la Federación Nacional de Cafeteros, coincidieron en que los comicios fueron exitosos. Incluso dijeron que “la participación en estas elecciones es ejemplar, pues mantienen un poder de convocatoria superior al de otras elecciones regionales, como la segunda vuelta presidencial de Colombia, que convocó al 55 por ciento del electorado”.



En Risaralda, tras el conteo del 100 por ciento de las 150 mesas de votación y el resultado final de la comisión de escrutinios, 9.140 productores acudieron a votar, cifra que representa el 64 por ciento del censo electoral. La meta del 75 por ciento no se alcanzó y por el contrario la participación se redujo en nueve puntos con respecto a hace cuatro años, cuando votó el 73 por ciento.



El director ejecutivo del Comité de Cafeteros de Risaralda, Jorge Humberto Echeverri, afirmó: “tenemos un balance muy positivo, donde los caficultores salieron a ejercer su derecho al voto. Fue una jornada tranquila, en paz y con mucha alegría por parte de los cafeteros”.



Echeverri destacó la participación de la mujer caficultora. “De los 156 líderes que en los comités municipales se eligieron, 52 son mujeres, lo que representa una participación del 34 por ciento”, recalcó.



El Comité Departamental de Cafeteros de Risaralda quedó integrado por Francisco Javier Batero Trejos, Miguel Fernando García Montes, James William Montes Morales, Javier de Jesús Jiménez Loaiza, Germán Parra Correa y Jorge Iván Valencia Londoño.



Después del conteo final de la comisión de escrutinios, se estableció que en Quindío 2.538 productores acudieron a votar en las elecciones, cifra que representa el 67 por ciento del censo electoral. La meta no se logró, era el 72 por ciento. En total, 3.805 caficultores estaban habilitados para votar.



El director ejecutivo del Comité, José Martín Vásquez, señaló que “en el Quindío se vivió una verdadera fiesta de la democracia cafetera, reflejada en la tranquilidad, la motivación y la representatividad que siempre ha caracterizado al gremio”.



En total 132 cafeteros quedaron elegidos de los 396 que aspiraban a ser representantes (seis principales y seis suplentes) en cada uno de los 10 Comités Municipales y representantes al Comité Departamental de Cafeteros donde se eligieron 12, entre principales y suplentes.



El Comité departamental de Cafeteros del Quindío quedó conformado por Eduard Fabián Torres Valencia , Carlos Alberto Gómez Chacón, Eleuterio Torres Gamboa , Faber Buitrago Patiño, Ricardo Alonso Gutiérrez Agudelo y César Rolando Bohórquez González.



Tras las votaciones, los Comités Municipales de Cafeteros del Quindío, quedaron conformados en un 28 por ciento por mujeres.



En Caldas 16.405 cafeteros asistieron a las urnas, el 74 por ciento de los habilitados para votar. No se alcanzó la meta del 80 por ciento.



Conforme al preconteo de votos, de las seis circunscripciones, solo en dos se eligieron representantes que nunca habían hecho parte de un comité. En los demás se reeligieron delegados que llevan de cuatro a 20 años en la institución.



El Comité de Cafeteros de Caldas estará representado por Fabio Nelson Orrego, de la circunscripción norte; Marcelo Salazar, de occidente; Arley Alzate García del oriente; Carlos Felipe Hoyos, por Chinchiná y Villamaría; William de Jesús Giraldo por Palestina y Risaralda y Virgilio Clavijo por la circunscripción de Manizales y Neira.