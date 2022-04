Santander González de Arco es un curtido pescador cartagenero, de 68 años, acostumbrado a enfrentar tempestades, mareas terribles en altamar.



Ya son 50 años ganándose el pescado de cada día en las briosas aguas del mar Caribe.



Sin embargo, lo que vivió la noche del pasado sábado es la prueba más dura que ha enfrentado en su larga vida de faenas en agua salada.



“El pasado fin de semana viví una experiencia cruel que no se la deseo ni a mi mayor enemigo”, relata Santander desde su humilde casa en el corregimiento de la Boquilla, en el norte de Cartagena de Indias.

Los delincuentes lo acechaban

La Boquilla es un pueblo humilde, pero con potencial turístico, donde aún los viejos viven de la pesca: algunos con timidez se lanzan de madrugada a navegar las aguas mansas de la Ciénaga de la Virgen. Los más curtidos, como Santander, se arriesgan en mar abierto.



“Salí a pescar el sábado como a eso de las 6:30 de la tarde. Solo. Llegué mar adentro hasta un sitio conocido como cabeza de bravo, con mi motor nuevo y mis redes. Como es costumbre, nosotros salimos a pescar entre 5 y 6 de la tarde y regresamos al día siguiente”, relata Santander, mientras muestra en sus antebrazos y manos las cicatrices que le dejaron las horas solitarias de batalla por su vida, amarrado y en altamar, el pasado sábado.



“A las 12 de la noche, ya en el punto de pesca, me encuentro revisando mis redes, cuando se acerca una embarcación con cuatro hombres a bordo. Me preguntan si tengo sardinas, les digo que no. Les recuerdo que mis redes nos sirven para pescar sardina porque tienen los huecos muy grandes”, relata el sobreviviente.



Sobre la mesa del comedor está la demanda que elevó ante la Fiscalía del barrio Crespo. Nunca en su vida había hecho un trámite judicial. Siempre ha sido un hombre de paz: un boquillero de pura cepa al que todo el pueblo quiere y respeta.

Los delincuentes iban por el motor que 12 días atrás,

con mucho sacrificio, había comprado Santander

“Yo seguí jalando mi trasmallo (redes). De pronto veo que uno de los tipos se pasa de la lancha de ellos a la mía, se abalanza, me agarra por el cuello y me arropa toda la cabeza con una capucha. Después me amordaza. Me ponen boca abajo, con las manos atrás, y me amarran”; narra Santander González, con su cabello ya teñido por las canas, sus brazos delgados pero curtido por el trabajo duro de los hombres de mar.



¿Quién le quiere hacer daño a un abuelo sabio, pacífico? ¿Quién quiere maltratar a un hombre que se gana la vida con el digno pero muy olvidado oficio de la pesca, al que las nuevas generaciones le huyen?



De nuevo muestra las heridas que le dejaron las cuerdas.



“Escuché cuando quitaron el motor y se lo llevaron”, dice.



Los delincuentes iban por el motor que 12 días atrás, con mucho sacrificio, había comprado Santander para mejorar su producción. Alcanzó a salir 11 noches de faena, pero los criminales acechaban. Fueron tan cobardes que tuvieron que ir cuatro, y esperaron a que cayera la noche, para asaltar al solitario pescador.



“Cuatro millones me los prestaron dos señoras y 5 millones de pesos el banco, ahora me quedé sin motor y con la deuda”.

La lancha se hunde lentamente y

Santander está atado de manos

Santander González, sobrevivió en altamar agarrado a una boya.. Foto: John Montaño/ EL TIEMPO

“Cuando se van, con el borde de la lancha comienzo a quitarme la capucha. En eso duré como hora y media. Hacía el intento rasgando la cara contra la lancha, y reposaba, hacía el intento y reposaba”, relata.



En medio de la lucha a dentelladas con el pedazo de trapo que le impedía respirar y ver la noche solitaria, perdió sus dos prótesis dentales. Superior e inferior que lo habían acompañado en sus últimos 20 años.



La persistencia superó al desespero, el nudo del trapo aflojó y se pudo quitar la capucha.



“Cuando puede, miré para la popa y vi que ya no estaba el motor, ya eran pasadas las 12 de la noche. Cuando me pude sentar en la lancha, sentí el chorro de agua que entraba y dije ‘estos HPs le quitaron el tapón a la lancha para que me ahogara’”.

Con las manos atadas a la espalda, el curtido hombre de mar amarró el chaleco salvavidas a la boya

La madrugada corrió lenta y, para fortuna de Santander, el mar estuvo sereno. Las corrientes no se llevaron la lancha gracias a que estaba amarrada a tres redes que había lanzado al mar para la capturas.



Pero mientras el hombre lucha por soltarse las manos, el agua se mete en la vieja embarcación.



“….Y la lancha llenándose, y llenándose, y llenándose, hasta que se llenó. Pensé: ‘estoy atado de las dos manos pero yo no me voy a ahogar’”.



Con las manos atadas a la espalda, el curtido hombre de mar amarró el chaleco salvavidas a la boya de poliestireno. Se prometió que iba a flotar y se aferró a la vida.



La madrugada se hizo eterna, y todas las soledades del pescador, de innumerables noches de faenas, fueron poco para lo vivido aquella noche aciaga.



“Ahí me estuve agarrado hasta la 4 de la mañana. A las 7 se me fue la lancha al fondo. Cuando la lancha se me hunde ya tengo la boya al cuello, la lancha se fue a pique y solo con el impulso de los pies salgo a la superficie”.



Los primeros rayos del sol del domingo seguían siendo una incertidumbre. Apenas asomaba la cabeza sobre la inmensidad del mar. Apenas pudo respirar.



Un barco repleto de contenedores pasó a lo lejos y lo siguió con la mirada hasta que se perdió en el horizonte.



“Como a las 9:30 pasó un bote que llevaba turistas y me vieron. Wilson, el capitán, me reconoció. Ellos me decían que me soltara de la boya, pero yo les dije que no podía porque me hundía”.



Lo tomaron por la camisa y lo subieron en la lancha.



“Cuando ya, gracias a Dios, estoy embarcado, me hicieron el video”, concluye Santander.





John Montaño

Corresponsal de EL TIEMPO

Cartagena

En Twitter: @PilotodeCometas

