La ruta del color, otra cara para un barrio estigmatizado

Si es usted un constante visitante de la avenida Santander o la avenida Kevin Ángel en Manizales, no habrá pasado por alto que al dirigir la mirada hacia el norte de la ciudad resalta, entre empinadas calles, un colorido sector. Tonos vibrantes le dan un nuevo semblante al barrio Villa Hermosa, que por años ha cargado con un estigma de inseguridad y fronteras invisibles que hoy sus habitantes se proponen transformar.

Villa Hermosa es el barrio que abre paso a la comuna cinco de Manizales. Fue precisamente ese uno de los principales motivos por los que la Alcaldía, la Universidad de Caldas y Aguas de Manizales decidieron implementar allí el proyecto Barrio Mío, La ruta del color, una iniciativa que busca vincular a la comunidad a través del embellecimiento de sus calles.



84 fachadas, 131 laterales y 992 escalas fueron pintadas en el proceso que duró seis meses y en el que, además de pintar las casas, se hicieron jornadas de salud, limpieza y adecuación de espacios lúdicos. La fase estética fue liderada por el artista plástico manizaleño Luis Fernando Echeverri.



“Siempre me han caracterizado los colores fuertes, por eso escogimos siete que se notaran mucho. Para la comunidad fue difícil pasar de los tonos blancos al fucsia o el naranja, les causó mucho impacto, pero vieron los resultados y al final se unieron más de los que pensábamos”, comentó Echeverri.



Naranja, amarillo, verde, azul, fucsia, rojo y morado fueron los colores elegidos por el artista y con los que, al inicio del proyecto, se pretendía formar un colibrí que se notara desde varios puntos de la ciudad. Al final no hubo colibrí, pero sí un colorido sector que resalta entre el paisaje.



“Diez casas, que serían el ojo del ave, debían pintarse de negro entonces algunos propietarios decidieron no aceptar y hubo que modificar el plan. Sin embargo, está el resultado actual que es acorde a lo que queríamos y el barrio quedó contento”, resaltó el artista.



Murales con rostros, paisajes típicos caldenses, fauna local y fondos uniformes hacen parte del paisaje que adorna las calles del barrio, que espera, este sea el comienzo de un proceso que ayude a superar las demás problemáticas sociales que enfrentan y quitar el estigma que hay sobre su comunidad.



“En Villa Hermosa se ha sufrido muchos años por problemas sociales, pero esperamos que con proyectos como este se vayan mitigando y sirvan para que se le ponga mano a esas otras cosas que no dejan ver el potencial de la gente que hay en barrios populares como este”, mencionó Jairo Ospina Granados, presidente de la Junta de Acción Comunal.



Con brocha en mano, desde el pasado 9 de marzo, los habitantes del sector se han unido para que este proyecto sea una realidad. Los más pequeños dan pinceladas a las escalas y los abuelos disfrutan de una partida de juego de bolas en la nueva caseta donde hay luz y ya no se mojan.



Los 47 comerciantes del sector, uno de los más antiguos de la ciudad, también se beneficiaron con el proyecto, pintaron sus casetas y además recibirán ayudas para remodelarlas y conservar el arte que ahora representan.



“Mi negocio es una modesta caseta, una de las primeras que se montaron en Manizales. Es un negocio de más de 40 años que convirtió su parte de atrás en un mural que le da mejor aspecto a esta zona comercial que es cada vez más grande”, comentó Alex Villa Preciado, comerciante y uno de los fundadores del barrio.



El proyecto que tuvo una inversión de 617 millones de pesos se complementó con capacitaciones impartidas por el semillero de artes de la Universidad de Caldas Efecto Dominó, que acompañó el proceso e indicó a la comunidad cómo preservar por mucho tiempo esta ruta del color.



Las 39 entidades que se vincularon a la iniciativa esperan que Villa Hermosa conserve este colorido panorama y que, gracias a los buenos resultados de este plan piloto, el proyecto pueda replicarse en otros barrios que quieran unir sus comunidades y cambiarle la cara a sus calles.​