Con la reactivación económica abrieron 6 mil empresas en Montería

La normalización paulatina de las actividades comerciales en Montería, desde septiembre pasado, ha permitido la reapertura de al menos 6 mil empresas y negocios que han traído a 150 mil personas a sus puestos de trabajo.



Según el director de la Oficina de Desarrollo Económico de la Alcaldía de Montería, Fredy Sánchez, las cifras de normalización dan un parte positivo en diversos sectores, debido a que el retorno ha sido paulatino y conservando los protocolos de bioseguridad.



Pese a que el sector informal no aparece en los registros de la plataforma de normalización laboral, en la ciudad cerca de 5.000 micros y pequeños comercios no formalizados también han retomado su actividad económica.



"Hemos hecho una caracterización y una segmentación importante con los informales, porque también nos toca contar a la informalidad, aunque no estén en el espectro formal del Estado, que necesita de apoyo", indicó Fredy Sánchez.



Dijo que una de las prioridades de la Alcaldía de Montería es recuperar la economía local, por lo que se han diseñado diversos programas como "Montería Conecta", 'CrediExpress', REC y Ruta E que será lanzada el próximo viernes.



"Ruta E es un derrotero económico de la ciudad que busca transformar la realidad económica a través de la sofisticación, la transformación y la agregación de valor de los productos que ya tenemos aquí, los productos unidades productivas y empresas", dijo Sánchez.



El sector gastronómico es uno de los que más ha logrado normalizar sus labores con la puesta en funcionamiento de restaurantes y cafeterías.



También se dio la reapertura de sectores como el transporte terrestre y aéreo, el comercio en almacenes y ferreterías, y la atención controlada en oficinas, lo que ha repuntado los indicadores de formalización del empleo.



Los templos religiosos, incluyendo la Catedral San Jerónimo de Montería también abrieron sus puertas, dando paso al comercio de objetos y cartillas religiosas.



"Si Montería sigue con esa senda de responsabilidad y seguimos cuidándonos, en poco tiempo tendremos toda la economía funcionando", dijo el alcalde Carlos Ordosgoitia.



Pero indicó que esta apertura debe ir acompañada del cuidado y el autocontrol.

"Hoy más que nunca se requiere el compromiso de los monterianos, el coronavirus todavía sigue en la ciudad, la pandemia sigue viva, pero depende de todos, de la rigurosidad, de la eficiencia en el manejo de los protocolos", explicó Ordosgoitia.



El mandatario insistió en que esas cifras llenan de optimismo, pero no se puede bajar la guardia, toda vez que el coronavirus sigue en Montería y la pandemia aún no se ha ido.



"Les pido a todos autorregularse, no dejar de usar la mascarilla, distanciamiento físico, lavarse muy bien las manos, esas son medidas menores pero que tenemos que seguir aplicándolas para que no siga propagándose el virus", insistió.

Gudilfredo Avendaño Méndez

Especial para EL TIEMPO

Montería

@GudilfredoAv