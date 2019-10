“Hechos y no palabras”: Fredy Anaya, el candidato que 'revivió'

El abogado de 56 años, Fredy Antonio Anaya, vuelve a la contienda electoral luego de que el Tribunal Superior de Santander dejara sin efecto la revocatoria del Consejo Nacional Electoral a su candidatura por doble militancia.



Anaya cuenta con 28 años de experiencia, entre cargos públicos y emprendimientos que ahora cuentan con más de 1.600 empleados.



Es la tercera vez que aspira a la alcaldía de Bucaramanga, luego de haber perdido en 2007 y de haberse adherido a otra campaña en 2011. Esta vez, cuenta con el aval de Cambio Radical y del Partido Conservador.

¿En qué está basado su programa de gobierno?

La reactivación económica es la solución a todo. El empleo acaba la inseguridad, si yo reactivo económicamente la ciudad, me vuelvo competitivo, emprendedor y la gente vive feliz, tiene para llenar la nevera y ese es el principio.



¿Cómo generar empleo?

Con una gran política de obra pública y fortalecimiento del sector empresarial y gremial, el que tampoco fue atendido, por el contrario, fue perseguido. Voy a aunar esfuerzos de todos los sectores de la ciudad, tengo que acabar esa polarización que hay en la ciudad donde se cree que unos son buenos y otros no; acá todos somos necesarios. Es con hechos y no con palabras.

¿Qué haría con los vendedores ambulantes?



Es una política pública que hay que diseñar con base en la ley que acaba de salir. Yo sí estoy de acuerdo con que haya estacionarios y en los parques voy a hacer un gran programa para que exista un escenario para que haya una cafetería, baños públicos, servicios. Quiero que la gente vaya al parque y a los artesanos los voy a tener todos los fines de semana en los parques.



¿Continuaría con el Plan de Espacio Público de la administración que va a terminarse?



Lo revisaría, porque hay muchas quejas, pero lo que es bueno hay que mantenerlo. Quiero que la gente haga emprendimiento, que haya empleo porque si usted reactiva la economía, eso es lo que necesita esta ciudad y los vendedores hacen economía.



¿Qué aspecto se debe fortalecer de la ciudad?



Todo está deprimido, no encuentro qué fortalecer porque todo está estancado. No puedo fortalecer algo porque todos los indicadores son negativos en este momento, no puedo fortalecer la pobreza y la inseguridad. Me voy a dedicar a generar empleo.



¿Cuál es la falencia de Fredy Anaya?

Mi falencia es que permití por mucho tiempo que empezaran a desacreditar mi nombre y yo como no debía nada pues no le presté atención y no consideré que eso fuera fundamental. A todo lo que yo hago tratan de buscarle el mal. Por ejemplo, con Santurbán, soy el único de todos los candidatos que les demuestro con hechos que he protegido el páramo.





