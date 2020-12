Con féretro en Gobernación de La Guajira, presionan pruebas para covid

La larga espera para la realización de una prueba de covid-19, que debieron sortear los familiares de una mujer fallecida con sintomatología asociada al virus, fue el detonante para la protesta con un féretro en cuyo interior reposaban los restos de la señora, y el cual fue puesto en la puerta de la Gobernación de La Guajira.



Los restos fueron entregados después de 24 horas del deceso, por lo que la tarde de este domingo la sepulturera Sonia Bermúdez, en solidaridad con sus deudos, decidió presionar con esta singular protesta, que también se trasladó hasta la secretaría de Salud departamental.



Bermúdez, señaló que “a la gente y a los muertos hay que respetarlos, por eso los estoy apoyando, no es la primera persona que muere y la quieren enterrar sin hacerle la prueba, eso es una violación a los derechos de estos ciudadanos”.



Las fotografías del hecho fueron dadas a conocer a través de la cuenta de Facebook de la sepulturera, en la que indicó, “nuevamente en las puertas de la Gobernación departamental reclamando por el derecho de morir dignamente”.



Familiares de la mujer de 40 años, que se encontraba recluida en el Hospital Nuestra Señora de los Remedios, afirman que no murió por el virus. Sin embargo, no pudieron reclamar su cuerpo.



Comenzando la larga espera para la realización de la prueba y la entrega de sus restos de acuerdo al protocolo al servicio funerario o a los representantes de la Fundación Gente como Uno que dirige Bermúdez, y que administra el cementerio del mismo nombre en el que son sepultadas personas vulnerables.



El cuerpo de la mujer al parecer fue dejado en una camilla en un patio contiguo a la morgue de Medicina Legal y allí pasó la noche.



Al respecto la secretaria de Salud departamental, Rosario Moscote Suarez, indicó que la paciente presentaba síntomas asociados a covid-19 por lo cual la institución de atención, de acuerdo a los lineamientos nacionales a todo paciente sospecho, debe confirmar el diagnóstico para la disposición final del cadáver.



Sobre el hecho la secretaría inició la investigación para lo cual “se solicitó a la institución historia clínica donde se evidencien atenciones a la paciente”, sostuvo Moscote.

Eliana Mejía Ospino

Especial para EL TIEMPO

Riohacha