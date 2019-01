Con encuentro sísmico se inició la conmemoración del terremoto de 1999

Aunque Armenia y en general el Quindío se encuentra ubicado en una zona de alta sismicidad, el director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, Eduardo José González, señaló que además de esta región, el 87 por ciento de la población de Colombia se encuentra en amenaza sísmica alta o intermedia. Es decir, 43 millones de personas en más de 1.000 municipios.

“Estos eventos se pueden presentar en cualquier momento, en ciudades capitales como Bogotá, Medellín, Cali, entre otras, sin embargo Colombia se ha preparado enormemente en la gestión del riesgo. Hoy vemos cómo el país está más preparado pero siempre seguirá faltando”, dijo González durante el inicio del Encuentro Nacional en Riesgo Sísmico que se lleva a cabo desde ayer en el Centro de Convenciones de Armenia.



El evento hace parte de las actividades de conmemoración de los 20 años del terremoto del Eje Cafetero, que dejó más de 1.100 muertos y más de 95 mil viviendas destruidas o averiadas. El Encuentro se extiende hasta hoy y se presentarán los avances en materia de conocimiento sísmico y las experiencias vividas durante el terremoto del 25 de enero de 1999.



“Esta es la conmemoración de un evento que jamás debemos olvidar, y que le sirvió muchísimo, aunque con dolor, a la construcción del sistema nacional de gestión del riesgo colombiano”, dijo González, quien después del sismo asumió la dirección de la Oficina Nacional para la Prevención del Riesgo y Atención de Desastres.



Varias autoridades coincidieron en que los organismos de atención de emergencias son menos vulnerables que hace 20 años pero advirtieron que “nunca se está del todo preparado, ni el Quindío, ni el resto de los departamentos, ni los chinos, ni los norteamericanos. Sí somos menos vulnerables que hace 20 años pero si viene un evento natural de más de 7.2 grados nadie estará preparado para eso y tenemos que seguir trabajando”.



En ese sentido, el geólogo nvestigador de la Universidad del Quindío, Armando Espinosa, explicó durante la ponencia que abrió el Encuentro, que durante el siglo XX se presentó un sismo con daños graves cada 5 años, sin embargo en los últimos 20 años (después del terremoto de 1999) no se ha presentado ninguno, originándose lo que los expertos han denominado un silencio sísmico.



“Entre más largo sea ese silencio sísmico, peor es lo que se puede esperar. Sin querer asustar a nadie, en Colombia llevamos 20 años sin grandes sismos, y eso no es normal y no es bueno, y tenemos que prepararnos muy bien porque es posible que tengamos uno, dos o hasta tres y en diferentes regiones del país”, señaló el geólogo.



Además del Encuentro, que contó con representantes de la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo de Desastres, el Servicio Geológico Colombiano, la Asociación de Ingenieros Sísmicos, la Universidad del Quindío, y los Ministerios de Vivienda, Hacienda y Ambiente, la conmemoración de los 20 años del terremoto de 1999 continúa este viernes en Armenia.



A las 9 a.m. se abrirá la exposición fotográfica ‘Armenia 20 años reconstruyendo memoria, sueños y esperanzas’, en la Plaza de Bolívar. A las 9:30 a.m., el ministro de Vivienda, Jonathan Malagón, presentará el programa ‘Casa digna, vida digna’. A las 10 se inaugurará la exposición de artes plásticas, a las 11 la procesión de la memoria por algunos de los sitios más emblemáticos de la ciudad y que fueron reconstruidos. A la 1:19 será el Te deum en la catedral La Inmaculada Concepción y a las 2:30 varios actos protocolarios programados.



LAURA SEPÚLVEDA

ARMENIA