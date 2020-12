Con estudio de grabación móvil cazarán talentos musicales en el Cesar

Juan David Atencia, un niño ciego de nacimiento, conectado con los sonidos del folclor vallenato y con un talento innato para ejecutar el acordeón, se presentó, hace muchos años, con su abuelo a la Academia de Música Vallenata, Andrés 'El Turco' Gil en Valledupar.



“Lo trajeron de una finca del Magdalena y el anciano decidió dejarlo bajo mi custodia para que le enseñara a tocar tambor. Enseguida imaginé que se refería a la caja”, recuerda 'El turco' Gil, maestro del vallenato.



“Después de realizarle una prueba, me di cuenta que no tenía arte para este instrumento, decidí no perder tiempo y le enseñé a tocar acordeón”, relata el maestro.



A partir de allí, el pequeño artista comenzó a viajar por el mundo como parte de la agrupación Los Niños del Vallenato, reconocidos a nivel internacional.



“Hoy en día tiene 21 años, toca muy bien el acordeón, canta, compone y versea como nadie. Me atrevo a asegurar con todo respeto, que va a ser lo más grande que tendrá la música vallenata”, comenta orgulloso Gil.



Para que el semillero cultural siga dando sus frutos más allá de estas escuelas y organizaciones musicales, surge un nuevo modelo formativo: Estudios de grabación de audio móvil.



El proyecto viene siendo liderado por el cantautor vallenato, Wilfran Castillo a través de la Fundación Talentos, que busca acabar con el anonimato de autores, cantantes, músicos, trovadores, humoristas y poetas de este departamento.



“La idea es crear cultura digital dentro del folclor que nos ayude a romper el muro que existe entre el talento y el éxito”, explica el compositor.



El estudio es una especie de 'casa rodante' y a partir de esta semana recorrerá todos los municipios y rincones apartados del Cesar para 'cazar' talentos artísticos y salvaguardar el folclor vallenato a través de medios tecnológicos.



El alcance de esta iniciativa cuenta con el respaldo de la gobernación del Cesar, tras la firma reciente de un convenio, que busca descubrir nuevos talentos e incentivar a las nuevas generaciones en el ámbito musical y fortalecer la innovación artística.



“Nos convertiremos en un motor para que la Fundación Talentos pueda sacar adelante su propuesta y podamos identificar nuevas figuras y así fortalecer nuestro folclor”, explicó el gobernador del Cesar, Luis Alberto Monsalvo.



El proyecto va dirigido a personas de escasos recursos de estratos uno y dos, que nunca han tenido la oportunidad de realizar una producción discográfica.



“Como resultado de la búsqueda de estos talentos, se espera tener una producción discográfica para publicar el próximo año. Será un cd con 15 nuevas canciones de talentos, esto es parte de la responsabilidad que tiene Wilfran Castillo, de identificar a estas personas”, recalcó el mandatario.



La formación musical será completamente gratis, podrán participara jóvenes desde los 14 años y adultos hasta los 60 años, que tengan habilidades artísticas, ya sea de carácter instrumental, narrativo y musical.



“Atenderemos a 150 personas durante los diez meses que dura el convenio y podrán realizar cualquier cosa que se pueda grabar en micrófono y consola de grabación. La idea es apoyarlos en ese sueño que no han podido cumplir porque no se les ha dado la oportunidad”, subrayó Castillo.



El proyecto formativo cuenta con un equipo de trabajo conformado por psicoterapeutas y especialistas en negocios de la música quienes serán los responsables de orientar a las personas seleccionadas después de la grabación discográfica.



“El estudio tiene una consola, un computador, micrófono y varios instrumentos musicales. En Latinoamérica no existe otro estudio como este”, dijo satisfecho el cantautor.

