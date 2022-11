Hasta la Asamblea del Cauca, en Popayán, llegó una mujer con una pancarta que decía "Diputado págueme $$$".



La ciudadana que llegó hasta la entrada principal de la Duma no mencionó nombres, dejando la duda entre los asistentes.



(También lea: Denuncia: intentaron matar a padre de uno de los niños asesinados en Llano Verde)

Pese a desconocer a quién le cobraba, lo que si se dejó claro es que el diputado se encontraba dentro del recinto.



Corporados ordenaron que la mujer fuera retirada.



Al parecer, el "deudor" hace parte de la Mesa Directiva.



(Además: Dolor por piloto de avioneta en Medellín: amó volar y lo hizo con James)



Pese que se le preguntó a la “cobradora” quién era la persona que le debía dinero, no dio respuesta.



Sin embargo, se dice que se trataría de una deuda por unos intereses que el político no le habría pagado a la mujer.



Esta información no se ha confirmado.



MICHEL FRANCOIS ROMOLEROUX HALABY

POPAYÁN