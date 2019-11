Clientes de Tierra Viva en Manizales, sin casa ni indemnizaciones

En el limbo, así se sienten los compradores de vivienda de la ciudadela ‘Tierra Viva’ de Manizales, quienes no han podido estrenar sus casas debido a que las obras se encuentran paralizadas por las medidas cautelares impuestas por el juzgado 8 administrativo del circuito hace más de un año.

Según el documento del juzgado, la construcción del complejo residencial fue suspendida, entre otras cosas, porque las edificaciones se ejecutaban en la zona de la Reserva Río Blanco, en la vereda La Aurora de la capital caldense.



Esta situación llevó a los propietarios de las viviendas a demandar a la Nación por los daños y perjuicios que, consideran, les ha causado la suspensión provisional de la construcción.



“Por las demoras hemos tenido que pagar más arriendo, más intereses en los créditos que sacamos para comprar las casas, sin contar la afectación piscológica y el daño moral que esto nos ha causado. Hasta matrimonios se han dañado por eso”, manifestó Mauricio Ortiz, integrante del Comité de Clientes de Tierra Viva y uno de los demandantes.

Lo que hoy aqueja de nuevo a los 160 compradores es que, según su versión, hace tres meses interpusieron la demanda y, hasta la fecha, no han obtenido respuesta. Lo único que se les ha entregado es un auto por parte del Tribunal Administrativo de Caldas.



“Recibimos una notificación del Tribunal en la que nos cuentan que ninguno de los jueces y magistrados se ha querido encargar de admitir la demanda porque todos tienen conflictos de interés en el tema. Ante ello, se limitaron a decir que no es común que se presenten impedimentos ‘en cascada’, como en este caso. Esto es impensable”, apuntó Ortiz.



El demandante añadió que le están exigiendo seriedad y agilidad a la juez encargada del proceso y que “los entes de control hagan auditoría o seguimiento a estos procedimientos paquidérmicos de la justicia”.



Al respecto, desde el Tribunal Administrativo de Caldas, se informó que la aceptación de demandas no tiene estipulado en la ley un tiempo máximo de respuesta, como sí es el caso de la tutela. También aclararon que en el sistema de consultas, la radicación de la demanda data del 2 de septiembre pasado.



Por ahora, se sabe que el proceso judicial continúa y que está en manos de un cuarto magistrado. En caso de que este también se declare impedido, pasaría al siguiente y, de no encontrar alguno sin impedimentos, podría llegar hasta el Consejo de Estado, donde tardaría lo que la congestión judicial disponga.



Entre tanto, desde la Constructora Felipe Calderón (CFC), dueña del proyecto, se informó que se unen a la petición que hicieron los compradores.



“Estamos hablando de los ahorros de toda la vida, de sus planes en familia, de sus sueños de vivienda, y todo ello se ve aplazado e incierto por cuenta de visiones alarmistas y poco fundamentadas sobre las cuales pedimos a la justicia celeridad en el análisis y decisiones responsables. No queremos seguir padeciendo esta espera indefinida, pero seguimos firmes y luchando por nuestros clientes”, precisó Carlos García, vocero de Construcciones CFC.

Laura Usma

Para EL TIEMPO

MANIZALES