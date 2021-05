Los ojos ciudadanos puestos en un acueducto para los Montes de María

Después de 5 años de atrasos, de promesas incumplidas y de 12 prórrogas que significaron millonarios sobrecostos, fue entregado el acueducto para los municipios de San Jacinto y San Juan Nepomuceno, en el corazón de los Montes de María.



No obstante, y pese a que la Contraloría General de la Republica acompañó la entrega del que fuera uno de los elefantes blancos más criticados en Bolívar, las comunidades dicen que el servicio no es óptimo y no está llegando a toda la población.



Las obras para El Acueducto Regional de los municipios de San Juan Nepomuceno y San Jacinto (Bolívar) pasaron de $14.000 millones a más de $20.000 millones debido a una cadena de incumplimientos.



La obra promete beneficiar a más de 53 mil personas pero la comunidad denuncia que el proyecto, pese a la inauguración del pasado fin de semana, aún está lejos de cumplir con su misión: llevar agua al ciento por ciento de la población.



“El objeto del contrato que es garantizar el acceso al agua de los ciudadanos de estos dos pueblos, por lo menos 12 horas diarias, no se cumple a cabalidad ya que el agua no llega siquiera al 60 por ciento de la población”, dijo ante el Contralor General de la República y autoridades nacionales y locales Blanca Victoria Saabag, integrante de la veeduría del Carmen de Bolívar, Organización para la Defensa de los Derechos y Bienestar de los Ciudadanos (ODCC), en la jornada de inauguración.



Aguas de Bolívar responde que este acueducto está produciendo 150 Litros por Segundo y que todos los puntos del contrato fueron cumplidos.



"Falta lo primordial para que la inversión de 20mil millones empiece a satisfacer una necesidad tan básica de esta población en su mayoría victima del conflicto armado", agrega Blanca Victoria Saabag.



Además, el operador para el acueducto aún no se ha escogido.



En estos municipios la gente recibe el agua en camiones sisterna. Foto: veeduría del Carmen de Bolívar, Organización para la Defensa de los Derechos y Bienestar de los Ciudadanos (ODCC).

Dudas sobre consorcio que ejecutó obra

En septiembre de 2017, Dumek Turbay, Gobernador de Bolívar a través de Aguas de Bolívar, entidad pública oficial y descentralizada, adjudicó al Consorcio Acueducto Regional San Juan-San Jacinto 2017, la licitación para la ‘Construcción de obras para optimización del sistema de Acueducto Regional de los municipios de San Juan Nepomuceno y San Jacinto-Bolívar’ por valor cercano a los 14 mil millones de pesos.



El plazo inicial para la entrega de la obra fue un año.



Sin embargo pasaron tres años y medio y la obra nunca fue entregada.



Sin embargo, durante este tiempo el contrato recibió 12 prórrogas que elevaron los costos a más de 20 mil millones de pesos.



Mientras tanto las comunidades seguían sin agua.



Gracias a derechos de petición elevados por (ODCC), fueron publicados en el portal de contratación del Secop, lo cual es compromiso por ley de los contratistas y administraciones, los documentos del contracto y los avances del Proyecto.



Las denuncias de las comunidades ante la Contraloría General de la República develaron más dudas que certezas sobre credibilidad y confianza del consorcio que ejecutaba la obra y de sus representantes legales.



No obstante la obra siguió Adelante.



San Jacinto, Bolívar, es reconocido por sus artesanías que son memoria y tradición de la región. Foto: John Montaño- EL TIEMPO

Primera inauguración fallida

En diciembre del año 2019 finalmente el acueducto se inauguró con bombos y platillos pero la obra tenia problemas de cobertura en la región que contaba con un vetustos Sistema de tuberías y no era claro quien iba a operar el acueducto. ¡Un elefante blanco en su máxima expresión!



La obra debe cumplir con la captación de agua cruda para los municipios de San Juan Nepomuceno y San Jacinto.



Para ello se construyó una barcaza con capacidad para cuatro equipos de bombeo, el suministro e instalación de cuatro bombas a gas de 200 HP, la construcción de un desarenador, una planta de tratamiento de 120 litros por Segundo, tanques de almacenamiento, dos cuartos de operación, válvulas disipadoras y todo el Sistema eléctrico, recuerda la veeduría ODCC.



Entre otras denuncias hechas por esta veeduría ciudadana estaba la falta de claridad sobre qué entidad y bajo que parámetros operaría el acueducto y la falta de cobertura para el ciento por ciento de la población como lo ordenaba el contrato inicial.

“Se vieron dificultadas por falta de claridad sobre quiénes eran los responsables de la operación del sistema. Los pendientes se relacionaban con la adecuada operación del sistema de acueducto regional en términos de calidad, cantidad y continuidad del servicio”, señaló la Contraloría, durante la entrega de la obra el pasado sábado.



Aguas de Bolívar, en calidad de contratista y gestor del plan departamental de aguas, no tiene competencia como operador.



Además, “el proceso de construcción de estas obras tuvo que sortear dificultades relacionadas con el mal estado de las vías que llevan de los centros urbanos a los frentes de trabajo en los corregimientos”, añade el órgano de control.



La Contraloría General de la República se comprometió a crear una veeduria para hacer seguimiento post contractual al proyecto, y después una mesa de trabajo en el municipio de San Jacinto, con Aguas de Bolívar y Gobernación para establecer un plan de acción y cronograma real para garantizar el derecho al agua en los dos municipios.



John Montaño

Corresponsal de EL TIEMPO

Cartagena

En Twitter: @PilotodeCometas

