Bernardo Miguel Elías Vidal, más conocido como 'Ñoño' Elías, fue recibido en su pueblo natal, Sahagún (Córdoba) entre vivas y aplausos, con una caravana que lo acompañó desde la entrada del municipio, hasta su residencia.



'Ñoño' Elías recibió libertad condicional el pasado viernes, a través de una orden emitida por el Juzgado Primero de Ejecución de Penas de Sincelejo, después de cumplir con el tiempo necesario en prisión para tener derecho a la libertad condicional.

Así es recibido a esta hora en su natal Sahagún, el exsenador de la República Bernardo "El Ñoño" Elías.

Bernardo Elías había recibido dos condenas por parte de la Corte Suprema de Justicia, por cohecho y tráfico de influencia, por 6 años y 8 meses.



De igual manera, por concierto para delinquir y lavado de activos, por 8 años y 4 meses.



Al parecer Bernardo 'Ñoño' Elías habría recibido de la empresa Odebrecht, 1.600 millones de pesos para realizar acciones como Senador de la República en beneficio de la multinacional.



Se determinó durante las audiencias que hizo parte de una organización que actuó en contra del Estado.



El ex senador aceptó haber participado en favor de Odebrecht para que la empresa actuará en forma irregular en el contrato de la Ruta del Sol II, tramo Ocaña - Gamarra.

Así fue la bienvenida

Bernardo Miguel Elías Vidal estaba recluido en la Escuela de Carabineros de Corozal (Sucre) cuando fue notificado de su libertad condicional.



Su llegada a Sahagún hizo recordar a los habitantes de esta región de Córdoba, los momentos especiales de las campañas proselitistas que llevaron al 'Ñoño' Elías al congreso de la República.

Bernardo Elías atendiendo a la prensa local. Foto: Captura de video

La caravana tuvo la participación de motociclistas, camionetas, una banda de música, pancartas, vivas y aplausos.



Para muchos criticado el acto de recibimiento y para otros en un gran número, aprobado por lo que significó el ex senador para el desarrollo del municipio.

El cariño del pueblo



Para Bernardo Elías Vidal lo sucedido es el significado del cariño del pueblo que lo vio nacer y por el cual trabajó durante tantos años.



"Pidieron quitarme seis años de mi vida, pero no el cariño de la gente", dijo.

Señaló además que no está haciendo política, porque es respetuoso de las condiciones de libertad que tiene, pero que no podía escapar a las manifestaciones de cariño de la gente que lo quiere.



"Quien esté libre de pecados que tire la primera piedra", indicó.

Ahí en su casa, desde el balcón que tantos años fue testigo de discursos proselitistas, saludo a la multitud, a las personas que hicieron parte del llamado movimiento político, 'ñoñomanía' y que hoy lo recibieron con cariño.

Francisco Javier Barrios

Especial para EL TIEMPO

Sincelejo