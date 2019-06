Con aval de la U a Yolanda Wong inició puja por alcaldía de Cartagena

Con el aval a la candidatura de la ex alcaldesa encargada y ex secretaria del interior Yolanda Wong Baldiris, por parte Aurelio Iragorri, director del partido de Unidad Nacional (U), arrancó en firme la carrera por la alcaldía de Cartagena.



Yolanda Wong Baldiris había terminado sus funciones como alcaldesa encargada el 19 de septiembre de 2018 y renunció a su cargo de Secretaria del Interior el día 27 de septiembre del mismo año, lo que, según voceros de la U, la deja fuera del rango que configura inhabilidad a Wong, teniendo en cuenta que las elecciones se llevarán a cabo el próximo 27 de octubre de 2019.

“La ley 617 de 2000, que contiene el régimen de inhabilidades e incompatibilidades de los alcaldes, en su artículo 37 numeral 2, dispone que no podrá ser alcalde quien dentro de los doce (12) meses anteriores a la fecha de la elección haya ejercido como empleado público, jurisdicción o autoridad política, civil, administrativa o militar, en el respectivo municipio”, señalan voceros de la U.

En las pasadas justas electorales, Yolanda Wong Baldiris fue candidata a la Gobernación de Bolívar, también por la U, en las elecciones del 2015 donde alcanzó 350 mil votos, de los cuales 120 mil fueron en la capital de Bolívar.



Inmediatamente Wong tuvo aval, se lanzó a la arena política William García que el fin de semana también presentó sus credenciales, esta vez con el aval del partido Colombia Justa Libres.Agua gratis, universidad para todos y eliminación de peajes entre las promesas del ex congresista y ex director de Corvivienda William García.

Claudia Fadul, que va por firmas, dijo que su programa es transversal en temas de educación, niñez y mujer.

Los que van por firmas

El pasado miércoles la candidata independiente Claudia Fadul presentó ante la Registraduría 140.076 firmas de ciudadanos que respaldan su aspiración al Palacio de la Aduana.



Ahora, la Registraduría tiene 18 días hábiles para verificar la legalidad de las firmas y entregar el certificado.



En diálogo con este diario Fadul dijo que su programa es transversal en temas de educación, niñez y mujer, propone sacar adelante el Plan de Ordenamiento Territorial, POT que no se actualiza desde el año 2001 y el Plan Especial de Manejo y Protección para el Centro Histórico, que no se desempolva desde 1994, y que según Fadul “Son el origen del desorden de la ciudad”.



Otro que va fuerte por firmas es el ex canciller, Fernando Araujo, a quien se le ha visto caminando los barrios populares buscando el apoyo ciudadano.



“Recogimos 160.000 firmas. Hicimos el proceso de revisión. Ahora las estamos escaneando para quedarnos con copias de todos los formularios. El día 27 de junio las presentaremos a la Registraduría y el 23 de julio haremos la inscripción de la candidatura”, le dijo Araujo a este diario.



Con el lema de 'Entre todos podemos', el joven exalcalde encargado, Sergio Londoño Zurek, también quiere retornar a la Aduana.



"Preocupado por la ciudad y contento de recorrerla nuevamente", dijo enfático Londoño Zurek.

