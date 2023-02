En vídeo quedó grabado el momento en el que una mujer imprudentemente transita a través del deslizamiento de tierra en Rosas, Cauca.



"No falta el que quiera morirse, no falta la desocupada que quiera atravesarse así", narra una de las personas que graba el material audiovisual.



La ciudadana cargada de dos maletas y unas chanclas camina en medio de las aguas, el lodo y la tierra.



Se desconoce quién es la mujer y por qué se arriesga a cruzar ese peligroso camino. La montaña podría venirse abajo nuevamente y sepultarla es lo que muchos dicen.



A diario, los pobladores de esta zona tienen que ver como los deslizamientos se llevan lo poco que les queda.



Recientemente, más precisamente el pasado martes 21 de febrero en el sector conocido como La Esmeralda, ocurrió otro derrumbe.



En este deslizamiento, que se registró cerca del punto dónde se realizan los trabajos para recuperar la vía, dos personas resultaron afectadas y 15 personas más en riesgo.



"Mucha tierra que bajaba encima mío, bajaban cerca de unas 60 toneladas de tierra más o menos", dijo uno de los sobrevivientes.



Afortunadamente no hubo víctimas fatales.



Este derrumbe en el kilómetro 75, en Párraga, en plena vía Panamericana dejó unos mil habitantes totalmente incomunicados con el casco urbano y otras veredas. Están atrapados.



Para trasladar sus alimentos de vereda en vereda, los pobladores lo están haciendo mediante un sistema de cables con poleas, conocido como ‘tarabita’.



En la canastilla elaborada de forma artesanal, pasan las ayudas que se hacen llegar a estas veredas.



Inicialmente, el objetivo de este mecanismo sería el de hacer llegar las ayudas humanitarias hasta el albergue adaptado para las familias que perdieron sus viviendas en medio del desastre.



Sin embargo, también lo usaban para movilizar personas de un extremo a otro. Niños, ancianos y hasta vehículos como motocicletas se subían a este sistema de transporte.



Frente a esto y al evidente riesgo que los habitantes corrían, el alcalde del municipio de Rosas, José Roberto Campo, optó por decretar la prohibición del uso de este como medio de transporte para personas, asegurando que ya se realizaron bastantes esfuerzos donde se evitó la pérdida de vidas humanas durante el desastre, como para que la misma comunidad se arriesgue en tan artesanal artefacto.



“Prohíbase de inmediato el paso de personas sobre el área de influencia directa de la remoción en masa, el transporte de personas en la Tarabita Artesanal que fue instalada por la comunidad en el kilómetro (Km) PR 75+500 Via Mojarras – Popayán Vereda Chontaduro, zona de influencia de la calamidad pública decretada en el Municipio de Rosas Cauca, ya que dicho medio de transporte no tiene las condiciones técnicas y legales de seguridad, lo cual constituye una situación extraordinaria de amenaza contra la vida de las personas que la utilizan para movilizarse”, dice parte del decreto.



El cierre de la Panamericana generó también desplazamiento forzado.

Los habitantes de los corregimientos afectados al quedar sin nada, se trasladaron a albergues temporales en el casco urbano o a casa de familiares, muchos en Popayán o en Cali.



Sobre la reubicación de los damnificados, a pocos días del gran deslizamiento de tierra, el presidente Gustavo Petro señaló que comprará un terreno ubicado en una hacienda para que estas familias puedan tener un sitio seguro para vivir.



Así mismo, el mandatario dijo que la reubicación en estos terrenos deberá incluir una zona escolar y servicios de salud.



Sin embargo, los damnificados por el desastre natural reiteraron su preocupación por la falta de agilidad en el proceso para la adquisición de los terrenos. Ya van casi dos meses de la tragedia y nada que son reubicados.



Desde el Gobierno Nacional se ha afirmado que, ya se han visto predios ubicados en los municipios de Timbío, Sotara, Popayán y Piendamó.

Por ahora no se ha tomado ninguna decisión.



Se calcula que durante el cierre de la vía las pérdidas para las empresas de transporte superan los 20.000 millones de pesos en Cauca y Nariño, lo que serían más de 12.000 pasajeros afectados.



“Desde la emergencia en Rosas, Cauca, que dejó incomunicado el departamento de Nariño con Cauca, por la vía Panamericana, las afectaciones económicas se han visto reflejadas en la reducción de despachos, la disminución de empleos que se generan, el desgaste de los vehículos al transitar por vías alternas en mal estado y el aumento en los tiempos de viaje”, manifestó José Yesid Rodríguez, presidente de la Asociación para el Desarrollo Integral del Transporte Terrestre Intermunicipal (ADITT).



Más de 24 millones de litros de leche se han perdido en estos casi dos meses del derrumbe en la vía Panamericana, según indican los productores lecheros.



La Asociación Colombiana de Procesadores de la Leche (Asoleche) manifiesta su preocupación por la situación y pide celeridad en la aplicación de las medidas a corto plazo para mitigar esta emergencia.



Por las fuertes lluvias, la carretera Panamericana no entró en funcionamiento este lunes 20 de febrero como estaba estipulado por el Gobierno Nacional.



Hasta que no se reabra esta vía que une los departamentos de Cauca y Nariño, la alternativa para movilizarse es la vía alterna Depresión - La Sierra – Rosas, que ya opera para uso exclusivo de vehículos cargados de alimentos y leche de hasta 44 toneladas, así como de servicio público de pasajeros de hasta 42 usuarios.



El director general del Instituto Nacional de Vías (Invías), Juan Alfonso Latorre, indicó que, por el momento “será en un solo sentido, en horario diurno y con paso alternado por día”.



Otra de las rutas alternas es San Francisco (Nariño) - El Pepino (Mocoa), donde el tránsito está habilitado para vehículos livianos de servicio público y de carga hasta doble troque de 30 toneladas y buses de hasta 30 pasajeros.



Se tiene habilitado el tránsito de vehículos de la siguiente forma:



En sentido San Francisco - Mocoa de 4 a.m. a 8:00 p.m., los lunes, miércoles y viernes. En sentido Mocoa - San Francisco de 4 a.m. a 8:00 p.m., los martes, jueves y sábado. Todos los domingos se está realizando mantenimiento del tramo en afirmado.



La otra ruta alterna es, Piedra Sentada (Bordo)- El Tambo - Popayán. El tránsito en esta vía está habilitado para vehículos livianos, pasajeros y carga de hasta 20 toneladas.

Cierran temporalmente vía alterna

Invías anunció que, durante este sábado 25 y domingo 26 de febrero, la vía alterna Depresión-La Sierra-Rosas será cerrada debido a adecuaciones que se deben adelantar en el sector.



Esto por las precipitaciones que se han presentado en la última semana.



“Entretanto, a los usuarios se les sugiere estar atentos a la información publicada en los canales oficiales de la entidad, como la línea gratuita #767, el canal de Whatsapp (+57) 1 7426767, sus redes sociales y la página oficial www.invias.gov.co”, agregó la entidad.





MICHEL FRANCOIS ROMOLEROUX HALABY

POPAYÁN