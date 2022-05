A orillas del río Ingará que desemboca en el Tamaná, Chocó, se encuentran parados los botes que el ELN prohibió que navegaran por los afluentes que llevan al municipio de Nóvita.



En las regiones del Alto y Medio Tamaná, zona rural del municipio chochoano, en datos de Defensoría del Pueblo, 4.000 personas pertenecientes a 900 familias, están confinadas. De ellos hacen parte los docentes de 16 sedes educativas del Centro Educativo San Onofre que, incluso, no han podido salir a cobrar el salario de abril y reclamar medicamentos para sus enfermedades.



Juan Francisco Rivas Torres, director rural de la institución educativa cuya sede principal está en el corregimiento Juntas de Tamaná, contó que el confinamiento empezó desde el 25 de abril, después de la Semana Santa.



Desde ese momento nadie puede navegar los ríos y si se necesita algún alimento que no hay en el centro poblado, se debe caminar por el monte hasta llegar a Curundó, corregimiento vecino.



“Cualquier cosa que no se consigue acá hay que salir al vecino corregimiento de Curundó donde, prácticamente, el camino normal es de una hora y media (en lancha) y hoy se gasta uno siete horas para llegar hasta allá y traer cualquier cosa que se necesita”, dijo la directiva.



En sus sedes educativas, ubicadas en todos los corregimientos del Alto Tamaná, hay matriculados 465 estudiantes. Muchos de ellos, pese a que la Administración Municipal les brinda el transporte fluvial para llegar a las aulas, cuenta Rivas, no pueden salir de sus territorio porque el tránsito en pangas está prohibido por los ilegales. A eso se le suma que no pueden llegar caminando porque los caminos tienen minas.



Desoladas permanecen las calles del corregimiento Juntas de Tamaná por el temor a los grupos ilegales que buscan controlar la zona. Foto: Cortesía

El confinamiento, como lo registró la Defensoría del Pueblo a través de la Alerta Temprana 027 de agosto de 2021, se debe a la disputa armada entre la guerrilla del ELN y las Autodefensas Gaitanistas (AGC) o 'clan del Golfo' por el control territorial.



Ante el temor de quedar en medio del fuego cruzado o que en una población como Juntas del Tamaná ocurra lo que hace 20 años en Bojayá, varias familias han salido del territorio. Lo han hecho hacia Armenia, Cartago, Pereira y Cali. Muy pocos se ubican en Quibdó.



La preocupante situación que viven los docentes y comunidades de esta zona de Nóvita fue expuesta por la directiva a través de una carta en la que pide al gobierno Nacional, Departamental y Municipal buscar un acercamiento con estos grupos para darle solución a este problema.



MEDELLÍN

